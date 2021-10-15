实施积极应对人口老龄化国家战略  推动老龄事业和产业高质量发展

本报北京10月14日电 全国老龄工作会议10月14日在京召开。会议认真学习习近平总书记对老龄工作的重要指示。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：老龄工作事关亿万老年人、家庭福祉和国家发展全局。近年来，在各地区各部门共同努力下，老龄事业发展取得显著成效。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，实施积极应对人口老龄化国家战略，聚焦广大老年人在社会保障、养老、医疗等民生问题上的“急难愁盼”，深化相关改革，健全老龄工作政策、制度和工作机制，推动老龄事业和产业高质量发展，积极发展社区养老，更好发挥社会力量作用，满足老年人多层次、多样化需求。加强老年病预防和早期干预，构建失能老人照护体系。各级政府要认真履职，尽力而为、量力而行，注重改善老年人居住生活环境，丰富老年人精神文化生活，维护老年人尊严和权益，营造养老孝老敬老社会氛围，不断提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席会议并讲话。他表示，党的十八大以来，各地区、各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，我国老龄事业发展取得一系列新成就。要深入学习领会习近平总书记关于老龄工作的重要讲话和指示批示精神，从全局和战略高度，深刻认识做好老龄工作的重要性、紧迫性，全面落实老龄工作重点任务，推动新时代老龄事业发展不断迈上新台阶。

韩正强调，要进一步完善多层次养老保障体系，健全基本养老保险制度，逐步提高养老保障水平，加快发展第二、第三支柱养老保险。要加快健全养老服务体系，大力发展居家和社区养老服务，提升机构养老服务质量，补齐农村养老服务短板。要切实加强老年健康服务，强化老年人健康管理，提升老年医疗服务能力，发展社区和居家医养结合服务，完善医疗保险等制度。要加快推动老龄产业发展，加强老龄产业规划、标准等基础性工作，激活老年用品和服务市场，优化老龄产业发展环境。要着力构建老年友好型社会，加强老年宜居环境建设，支持老年人参与经济社会发展，进一步做好老年人社会优待工作，切实维护老年人合法权益。要加强对老龄工作的组织领导，形成强大合力，提升老龄工作的质量和效率。

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并作总结讲话。她强调，要认真贯彻党中央、国务院决策部署和会议精神，深入实施积极应对人口老龄化国家战略，将积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，构建“预防、治疗、照护”三位一体的老年健康服务模式，优化城乡养老服务供给，加强为老服务专业人才培养，推进老年友好型社会建设，不断增强老年人的获得感、幸福感、安全感。

国务委员王勇出席会议。

《 人民日报 》（ 2021年10月15日 03 版）