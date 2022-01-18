全力阻击奥密克戎 别忘了家里的老人家

人民网北京1月18日电 （记者乔业琼）春节临近，天寒地冻，在全力阻击奥密克戎的战役中，千万别忘了家里的老人家，给他们披上一层“铠甲”——新冠疫苗！

研究显示，感染新冠病毒后导致重症和死亡风险提高的两个重要因素一是年龄，二是基础性疾病，恰好都体现在老年人身上。

病毒变异了，接种疫苗还有用吗？

有用。现有新冠病毒疫苗对预防新冠病毒感染仍有保护作用，尤其预防重症和死亡的保护效果显著。

老年人打新冠疫苗有什么好处？

多数老年人有基础性疾病，与其他人群相比，感染新冠病毒后发生重症的风险较高。虽然接种疫苗的保护效果不是100％，但接种后可降低感染、发病的风险，显著降低感染后发生重症和死亡的风险。

老年人全程接种新冠疫苗后，除了保护自身外，也能间接起到保护家人、亲朋好友和邻居等的效果。

家中老人活动范围小，是否有必要接种？

有必要。春节临近，亲戚走动频繁，社会活动较平常复杂，考虑到近期全国多地出现疫情，可能会存在因与返乡亲友聚餐、拜年等活动带来的感染风险。

能否只打1针新冠灭活疫苗？

不建议。

新冠灭活疫苗在接种完第一针7天后体内开始普遍产生抗体，14-28天后体内的抗体阳性率可达60%-90%左右，所以即使是只打1针，也是能起到一定保护性的。

即使是这样，在接种完第2针新冠灭活疫苗之后体内的抗体阳性率可达90%以上，人体能够获得更为持续的保护。近期全国各地出现散发疫情，叠加冬春之交的各种风险因素，建议老年人完成全程接种才能获得更好的保护。所以新冠灭活疫苗的推荐免疫程序为2针，不建议大家只打1针。

为什么老年人接种2剂疫苗后，还要接种加强针？

老年人接种新冠病毒疫苗后产生的中和抗体水平是低于年轻人的，随着时间的延长也在降低，和其他成人相比，老年人下降幅度要更大一些。

因此，建议老年人不仅要完成新冠疫苗的全程接种，还要按照6个月的时间间隔尽快接种加强针。

什么情况下不能接种新冠疫苗？

只要身体健康情况符合接种条件，没有禁忌症，都可以接种新冠疫苗。

健康状况稳定，药物控制良好的慢性病人群可以接种新冠疫苗。但如果有严重慢性病、慢性病急性发作期、恶性肿瘤的化疗期间等情况，建议暂缓接种新冠疫苗。

若不清楚自己是否可以接种疫苗，建议询问医生，告知自己的健康状况，以便获得更准确的建议。（来源：综合国务院联防联控机制新闻发布会、广东疾控微信公众号等）