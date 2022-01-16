12306可查目的地防疫新政

本报讯（记者 王薇）2022年春运将于1月17日正式启动。昨天开始至1月17日，铁路春运火车票销售进入高峰期，其间，旅客可购买1月29日（腊月廿七）至1月31日（除夕）的火车票。北京青年报记者登录铁路12306手机客户端发现，在购票时，旅客可以查看出发地和目的地所在地区的最新防疫政策，请旅客按照政策做好出行准备。

当日上午，北青报记者登录铁路12306手机客户端搜索1月29日的火车票，和前几天相比，热门线路的火车票开始热销，部分线路多趟列车出现“候补”字样，只有少量列车显示有票。如北京西到武汉地区目前可以查询到47趟列车，上午时段的高铁列车车票多数已显示“候补”。

目前，国外疫情高发，国内天津、河南、广东、深圳等多地报告本土病例，疫情防控一刻不能放松。返乡回家过年，出发地、目的地的防疫政策有哪些要求？北青报记者登录12306手机客户端购票时发现，目前，12306在购票时可以查看出发地和目的地所在地区的最新防疫新政。北青报记者查询北京至哈尔滨的列车，在购票页面的最上端可以看到两地的“防疫提醒”。北京市最新防疫政策包含最大限度减少出京活动，加强进出京管理等内容。哈尔滨市最新防疫政策包含须持48小时内核算检测阴性证明、凭健康码绿码通行等内容。

北京西至成都的列车在购票前，可以查询到目的地为成都市的最新防疫政策，内容包含“国内出现本土确诊病例后，疫情发生地未划定中高风险地区时，对14天内有疫情发生所在县（市、区）旅居史的来（返）川人员，要求提供48小时内核酸检测阴性报告，不能提供报告的在24小时内就近完成核酸检测”等内容。

铁路部门提示，同一座城市，其进和出的防疫政策有所不同，请旅客在购票时详细了解相关的防疫政策。目前，12306上提供的最新政策为公开信息整理，各地疫情防控政策可能随时调整，建议旅客出发前务必确认出发地和目的地最新防疫政策。