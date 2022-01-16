强化疫情监测处置，保障群众过好春节

面对奥密克戎毒株输入疫情带来的新挑战，首先应该树立战胜疫情的坚定信心。事实证明，奥密克戎变异株不影响我国现有核酸检测试剂的敏感性和特异性，我们“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”的总方针，对防范奥密克戎变异株仍然是有效和必要的。面对变异毒株带来的新挑战，必须强化疫情监测预警和常态化防控工作，提升疫情防范的早发现能力。一旦发现疫情，要做到发现一起，迅速处置一起、扑灭一起，让广大人民群众过好春节。

国务院联防联控机制1月15日召开新闻发布会。国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，1月以来，全球新冠肺炎日新增确诊病例最高已突破350万例。过去30天，全球上传的基因序列中，58.5%为奥密克戎毒株，该毒株传播快、传染力强，正迅速取代其他变异株。春运即将开始，人员流动和聚集大幅增加，疫情防控形势严峻。（相关报道见03、05版）

随着全球新冠疫情蔓延扩散，我国外防输入压力持续加大。从全球看，奥密克戎变异株已在全球150多个国家和地区传播，在一些国家和地区已成为主要流行株。目前国内已有14个省份报告了奥密克戎输入病例，天津、河南、广东等地发生了本土奥密克戎疫情。

1月15日，北京新增1例新冠肺炎确诊病例。该病例感染来源尚不清楚，近期活动点位涉及商场、影院等多个人员密集场所，存在较高社区传播风险。北京市要求立足早发现，加强社会面常态化内部筛查，最大限度防止隐匿传播；加强对所有进返京人员健康监测，严防风险人员通过第三地进返京，倡导跨省通勤人员居家办公。

总体看，目前我国疫情形势平稳，局部地区发生的本土聚集性疫情能在短时间内得到有效控制。陕西西安疫情已进入收尾阶段；天津疫情近3天新增病例主要在隔离点筛查发现，疫情外溢风险逐渐降低；河南郑州和许昌疫情出现好转迹象，续发传播风险逐步降低。需要关注的是，近几日广东珠海、上海和浙江杭州先后报告了本土感染者，目前这几起疫情处于初期发展阶段，需要加强风险排查和管控工作。

面对奥密克戎毒株输入疫情带来的新挑战，首先应该树立战胜疫情的坚定信心。事实证明，奥密克戎变异株不影响我国现有核酸检测试剂的敏感性和特异性，我们“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”的总方针，对防范奥密克戎变异株仍然是有效和必要的。同时，近期国内虽然散发疫情不断，但各城市确诊病例通常是几十例，多的上百例，个别达到上千例规模，相对于当地几百万甚至上千万的城市人口，感染病例只是少数。这表明接种新冠疫苗，结合戴口罩、保持社交距离、不扎堆不聚集等防护措施，能够有效防止个人感染新冠病毒。

面对奥密克戎毒株输入疫情带来的新挑战，我们还要警惕奥密克戎是“大号流感”等不负责任论调，要保持足够警惕，不可掉以轻心。与其他毒株相比，奥密克戎毒株传播力更强，虽然感染者症状相对轻、重症较少，但国外统计显示，有超过半数感染者出现了后遗症。更重要的是，奥密克戎毒株的高度传染性，会让住院人数持续增加，让医疗系统压力持续加大。以美国为例，当前该国新冠住院人数正接近去年初的峰值，单日死亡人数也持续增长，而且疫情对学校教育、食品供应等社会各方面正在造成新一轮冲击。

面对变异毒株带来的新挑战，必须强化疫情监测预警和常态化防控工作，提升疫情防范的早发现能力。一旦发现疫情，要做到发现一起，迅速处置一起、扑灭一起，让广大人民群众过好春节。有关部门应密切关注并跟踪包括奥密克戎在内的全球新冠病毒变异株流行趋势，加强相关变异株的传播力、致病性和对疫苗免疫效果影响等方面的研究，及时指导各地动态调整完善疫情防控措施，坚决守住来之不易的疫情防控成果。

面对新挑战，已发生疫情的地区要加快筛查、流调、隔离，尽早发现和管控风险人员，尽快阻断传播途径，坚决落实区域协查，严防疫情外溢扩散，同时要用心、用情保障群众的物资供应和基本就医需求。未发生疫情的地区要紧绷疫情防控这根弦，加强风险排查，分类、精准落实核酸检测、健康监测等各项防疫措施。

全国上下一起努力，每个人用实际行动为疫情防控作出贡献，我们一定能过个平安年、幸福年。

本报评论员 樊大彧

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