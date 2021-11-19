世界厕所日：如厕有学问 医生教你“便”识健康

11月19日是世界厕所日。如厕是日常生活中的一件大事，如厕质量关乎我们的健康。厕所作为一个专业的“排泄”场所，如厕时的健康问题也跟排泄相关。近日，人民网记者采访了中南大学湘雅三医院普外科副主任兼胃肠外Ⅱ科主任易波，跟您聊聊有关“便便”的那些事儿。

易波医生介绍，正常大便多呈黄色或黄褐色的软便，在便池内不粘连，能浮在水面，水冲即净。糊状、没有干结成块的大便也属正常范畴。正常大便多呈形如香蕉的条状，每条长度约10~15厘米，重量约100克，每次排2~3条。由于细菌分解产生粪臭素等，正常大便是微臭的。如果大便臭得难以忍受，就可能是存在健康问题了。

“排便次数上，每日1次是比较理想的状态，但并不意味着只有这样才算健康。”易波医生谈到，健康排便次数不是最关键的，关键的是规律。一般而言，如果没有排便困难和其他不适，1~3天排便1次不算便秘，1天排便不超过3次不算腹泻。

易波医生表示，大便能在1~2分钟内自然、通畅地排出，整个时间不超过5分钟，便后觉得轻松，没有残留便意，就是正常“畅便”。如果大便在大肠里待的时间太长，水分被吸收过多，就会变干、变硬，“运输”难度也跟着增加，长此以往便秘就出现了。长期排便不畅会诱发多种疾病，因此生活中要注意预防便秘的发生。要少吃辛辣腌制食物，多吃膳食纤维丰富的粗粮、蔬菜、水果；多喝水，每日充足饮水；养成良好的排便习惯，尽量在固定的时间段内排便。

易波医生提示，当出现大便次数增多、大便变细、便秘、稀便、排便不尽感、大便前肛门下坠感等，应特别警惕肠道疾病的发生。当出现粘液血便或原因不明便血；近期体重明显减轻、厌食、消瘦等；体力明显变差、易出汗、头晕等；出现腹痛、腹胀、腹部膨隆等情况时，应及时到医院就诊。

（视频制作：实习生宋怡静）