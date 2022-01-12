李真林：全面推进医学影像技术学科发展 提升我国医学影像技术学影响力

医学影像主要是为疾病的诊疗提供了科学和直观的依据，已成为临床医生诊治疾病的“眼睛”。在临床诊疗中，医学影像已经由临床辅助检查手段发展成临床诊断疾病的主要方法，广泛应用于体检、疾病筛查、诊断与鉴别、疗效评价及预后等多个方面，为人民群众提供全方位全周期的健康保障。

近日，中华医学会影像技术分会主任委员李真林围绕2021年度医学影像领域的学科发展、科研突破、临床理念等方面发表了自己的观点。

开展5G+远程应用 构建影像信息化智慧化

近几年，全球各国纷纷布局5G并深入医疗领域，我国目前已初步建成全球最大规模的5G移动网络，基于5G应用的智慧医疗发展尚处于发展阶段。

“随着5G网络正式商用，5G技术在影像技术中的各类场景应用不断涌现和升级。”李真林认为，通过“5G+CT远程扫描技术”完成隔空“打CT”，可以实现任何2家或多家医院患者间的实时远程影像扫描检查，检查结果全面、精准、优质，这一成果在抗击新冠肺炎疫情中发挥着至关重要的作用。基于此技术，我国已建立了“5G医疗CT方舱车”，配备一台超声设备、一台CT设备和一个影像技术人员，通过5G支持，由大型三甲医院技师做指导，就可以服务边远地区人民。这也标志着远程医疗由传统“会诊”过渡到“实操”，解决基层“有设备、没人用、不会用”的问题，切实缓解基层影像人员短缺问题，助力医疗卫生事业发展。

AI助力 赋能影像数字化精准化

人工智能（Artificial Intelligence，以下简称“AI”）已成为影像数字化和精准化的重要支撑。各大院校、企业、科研院所等已经着力AI医疗影像，力求提供全链条的影像智能服务。AI医疗影像产品已涵盖从计算机辅助检测、辅助诊断、精准诊断、量化随访，到精准治疗的全流程。

李真林介绍，通过AI技术，可以实现全方位处理数字X线摄影、CT扫描、MRI、正电子断层扫描等全模态的影像数据。传统一次CT胸部扫描，形成数百张影像照片，医生诊断至少需要10分钟完成。以“肺部多病变CT影像AI筛查与辅助诊断系统”为代表的AI影像诊断的应用，“秒级”发现疑似病变，提高检查的精准度和检出率，提高医师诊疗效率与诊断精度，缩短就诊等待时间，降低就医成本。

对于我国的AI影像发展状况，李真林表示，AI已应用于影像技术的各个场景，针对医学影像进行AI技术处理，包括图像分割、目标检测、图像分类、图像配准、图像映射等技术范围；实现了如肺结节早期筛查、乳腺病变筛查、智能骨伤鉴定、食管癌早期筛查、结肠癌早期筛查等功能，以及通过AI技术提高医学影像的质量等功能。通过AI算法的图像重建技术，可将低剂量CT、PET图像重建得到相当于高剂量CT的高质量图像。这样临床上减少辐射剂量，便能获得高质量的满足临床诊断需求的图像。随着影像AI的应用，对数据的大平台需求将会更加强烈，搭载影像AI云平台，进一步规范影像图像数据标准，有助于实现各影像中心、联盟医院影像数据的互联互通，优质影像医疗资源云端协同共享，助力海量诊疗级大数据深度挖掘应用，进一步提高图像的质量和精准化诊断，提高诊疗效率。

增强国产设备自信 突破“卡脖子”技术

长期以来，高端医疗影像市场被国外品牌占据，随着本土企业创新技术不断实现突破，国产医疗影像设备进口替代潜力大。

李真林认为，目前国产医疗影像所拥有的多项前沿技术中，除PET技术尚处于成长早期，大多数处于成长期，发展速度快、成长潜力大，其中128排CT及以下平板探测器、永磁MRI等技术正逐渐向成熟期发展。在国家政策的推动下，越来越多的中国企业加强研发，推动中国医学影像设备的国产化进程。2021年6月，我国高端医学影像PET-CT专用“中国芯”发布，并在关键技术指标上实现了国际领先。这一芯片技术进步，助力国产高端医疗装备行业构建起全链自主可控的垂直创新体系，有望打破中国高端医疗装备芯片大量依赖进口的局面。

前沿技术不断创新，推动影像学科发展

分子影像是医学影像领域一大技术革命，也是医学影像未来发展的主导与趋势。

对此，李真林表示，运用分子影像学手段，探索肿瘤等重大疾病的分子诊疗靶点，研发纳米影像探针与诊疗一体化药物，构建重大疾病诊疗一体化方案。运用多模态影像技术和影像组学等方法，挖掘医学影像图像深层定量特征，分析影像纹理特征与临床数据、病理数据和基因数据间的关联，实现疾病严重并发症预防和癌症早筛早诊及预后预测，为肿瘤诊疗决策提供了强大的支持工具，对推动癌症的防治关口前移起到重要作用。以超高磁场MR、光子计数CT为代表的全新一代影像技术，推动着影像技术的蓬勃发展。光子计数CT使用能够将X线衰减转换为电信号光子计数探测器，使得每一个光子产生的信号脉冲都被计数，被电极的电路读取，实现多能成像、减少辐射剂量，以更高的密度对比度、更高的分辨率重建图像，推动影像的成像更清晰、扫描更快速、性能更安全、结果更智能，为疾病诊治带来历史性飞跃。