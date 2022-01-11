睡觉不够香？压一压耳朵！

劳累了一天，能够拥有高质量的睡眠既可以恢复精神，又可以解除疲劳。

不过，一组关于睡眠的数据却让人不淡定了。据调查，我国睡眠障碍的发生率在30%以上。

长期的失眠不仅会给我们带来精神上的损害，更是会实实在在地破坏我们的身体机能。睡眠不足会降低胃的自我修复能力，还会引起精神萎靡，情绪焦虑抑郁。面部粉刺、痤疮等皮肤问题也随之而来。此外，长期睡眠不足可损伤大脑功能，使脑细胞衰退老化加快，并引发神经衰弱或卒中等疾病。

那么如何拥有一个完美的睡眠就显得尤为重要。下面就为大家介绍一个简单好操作，经济又实惠的中医耳穴治疗失眠的方法。

耳与经络、脏腑有着密切的联系，中医有“十二经脉上行于耳”，“耳为宗脉之所聚”，“肾气通于耳”之说。同时耳廓上分布着较丰富的神经：躯体神经、脑神经、交感神经，它们相互重叠，形成了神经丛。因此耳穴既是全身疾病的反应点，又是疾病的治疗点。

那么针对不同的失眠原因，我们的选穴也有所不同，主要包括：神门、肾、心、神经衰弱区、神经衰弱点、神经系统皮质下等。

神门、枕、神经系统皮质下：由于失眠使大脑皮层兴奋和抑制过程平衡失调,高级神经活动的正常规律遭到破坏。耳穴神经皮质下穴具有调节大脑皮层兴奋和抑制功能。

神门：具有镇静、安神、利眠作用。

心：心主神明、为五脏六腑之主。当阳气不足,则神经衰弱、失眠、健忘、身软无力;心阴不足表现为交感神经兴奋为主的神经衰弱，如心悸、多汗等，取心穴可宁心安神。

耳穴贴压疗法对于失眠有很好的疗效，对缩短入睡时间、减少觉醒次数、延长睡眠时间、提高睡眠质量均有良好效果，还有副作用小、见效快、取材易、疗效好、经济、简便等诸多优点。贴耳穴的同时配戴安神宁心香囊效果更显著哦！（何静 北京康复医院）