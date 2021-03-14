杨爱明：关口前移 从筛查开始做到肿瘤的早期防治

人民网北京3月14日电 （记者李栋）近日，由人民网主办的《人民会客厅》2021年两会特别节目——《两会时刻》在京举行。在主题为“关注肿瘤早筛 增进群众健康福祉”访谈中，嘉宾围绕“关注肿瘤早筛 增进群众健康福祉”这一主题，进行了交流与分享。全国政协委员、北京协和医院消化科主任杨爱明表示，预防肿瘤需关口前移，做好早期筛查，让患者在癌变前期就得到干预。

癌症已成为影响我国居民健康的公共卫生问题。《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）》提出，实施危险因素控制行动，降低癌症患病风险。实施早诊早治推广行动，强化筛查长效机制。

“作为消化科医生，我平常做的工作是食管癌、胃癌、结肠癌方面的早癌诊断及预防。对于这些人群，如果在癌前病变时发现并进行处理，同时也可以使这类人群花费更少的钱解决问题，这就是关口前移的重要体现。”杨爱明建议，大众在做体检时，如果查出一些胃肠道癌前病变和早期癌症状时，要及时进行干预，这也是一种预防为主的疾病治疗手段。

不良生活方式可能诱发癌症已是老生常谈,究竟何种生活方式诱发何种癌症？如何有效控制癌症危险因素？杨爱明介绍，从预防方面，要以科普的方式让更多人了解到，健康的生活方式对减少致癌因素的摄入非常重要。因此，日常生活中要多运动、减体重，饮食中减少不良因素，如减少吃咸菜、高盐、油炸类食物，减少抽烟、喝酒等等。

“让大众知道什么是癌前病变、早期癌、进展期癌，通过早诊早治，提高患者的五年存活率，这是防癌治癌过程中很重要的一步。”杨爱明表示。

“结肠镜是筛查的最后一道关口。在此之前，可以使用最简单的方法，如多查几次大便、全血，通过问卷方式了解哪些人属于高危人群，用这些方式进行筛查，减少患者对肠镜的需要。此外，也要培养更多消化科医生满足临床需求。” 杨爱明说。