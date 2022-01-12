专家：控制冠状动脉痉挛及改善微循环功能是治疗非阻塞性冠心病的关键

近日，天津医科大学心内科主任、中国医师协会中西医结合分会心力衰竭委员会副主委、天津医师协会常务理事杨清，天津医科大学总医院心内科主治医师、天津市医师协会心脏重症专业委员会第一届委员会委员董劭壮和天津医科大学总医院主治医师、天津医师协会心脏重症委员会委员郭一凡做客人民日报社旗下新媒体人民好医生客户端《专家谈“心”》系列科普栏目，对非阻塞性冠心病的诊断与精准治疗进行了科普。

“临床上有大量心脏缺血的心绞痛患者住院冠脉造影后，发现冠脉仅出现轻度狭窄或者是完全正常的情况，属于缺血伴非阻塞性冠心病。”杨清介绍，如果患者具有可疑的缺血或临床症状，但冠状动脉造影没有发现阻塞性的冠脉狭窄且狭窄程度小于50%，便可能为缺血伴非阻塞性冠心病。

董劭壮表示，非阻塞性冠心病是冠心病中的一种。重要的诊断手段是冠状动脉强化CT和冠脉造影。如果患者有缺血症状，但通过冠脉造影和冠脉CT未发现超过50%的狭窄病变，就可考虑为非阻塞性冠状动脉疾病，后续可通过PET、压力导丝、心脏核磁、心脏超声等设备进一步评估病人的微循环功能障碍的情况。

“非阻塞性冠心病诱发的急性心肌梗死不仅有可能比传统冠心病更严重，甚至更难治疗、预后不佳。”董劭壮表示，非阻塞性冠心病所致心梗常见于持续的、严重的血管痉挛，这种痉挛会中断心脏血流，造成心脏缺血从而导致心脏骤停乃至猝死，即使没发生猝死也可能发生心衰。他呼吁，公众要注意劳逸结合，保障充分的睡眠时间，不要过度劳累，杜绝吸烟酗酒不良嗜好，一旦发生不可缓解的剧烈胸痛要及时到医院就诊。

非阻塞性冠心病有两大类危险因素：第一是高血压、高血脂、高血糖、吸烟等传统冠心病危险因素，同样会导致非阻塞性冠心病；第二是不良生活方式，相较于传统的冠心病，不良的生活方式与非阻塞性冠心病关系更加紧密，其中吸烟酗酒、缺乏运动、身材肥胖、熬夜、精神过度紧张等因素往往会导致血管痉挛及微循环障碍，从而诱发非阻塞性冠心病。

“每个人都是自己健康的第一责任人，公众应从自身做起，改变不良生活习惯，调整作息、学会缓解压力的同时也要在医生帮助下控制自身慢性疾病。”郭一凡表示，因为非阻塞性冠心病主要病因是血管痉挛和微循环障碍，传统的搭桥手术、冠脉支架手术对其作用微乎其微，所以临床治疗主要手段为药物治疗。

郭一凡介绍，治疗非阻塞性冠心病药物主要分为防止血管痉挛、扩张血管和改善微循环功能、防止微循环小血管病变两类药物。只要在医生指导下规律地服用药物、改变生活方式，患者症状及预后都将得到很好地改善。他认为，在西医治疗基础上，运用活血化瘀的中医药物来辅助治疗，可以有效提高传统冠心病患者和非阻塞性冠心病患者心肌细胞对缺氧的耐受程度，同时增加心脏循环血量，缺血症状有所改善则患者治疗和预后效果也会有所改善。