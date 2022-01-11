维C不是越多越好 提醒：不要长期把泡腾片当日常必备

维生素C大家都不陌生，因为它的抗氧化作用和清除自由基等功能，很多商家开始大打美容养颜牌，维C泡腾片也深受欢迎。可效果好不好呢？

中国疾控中心公众号今日发文提示，维生素C少了不行，但也不是多多益善，所以，对于正常人，千万不要长期把泡腾片当做日常必备，有可能会得不偿失，最好的补充方法还是通过日常饮食的蔬菜水果中获取必需的维生素C，这样才最靠谱的方法。

为什么喝维生素C？据介绍，维生素C有很强的抗氧化作用，并且作为羟化过程底物和酶的辅助因子，促进细胞合成、皮肤胶原蛋白的合成，而且还可清除过多的自由基，所以在美容抗衰老方面大显身手，让皮肤紧致而有弹性，促进伤口创伤愈合。

另外，维生素C可以促进神经递质的合成，帮助维持正常的学习记忆能力；维生素C还能促进抗体的形成，促进铁、钙、叶酸等重要营养素的吸收，维持人体正常的免疫功能和生理功能。

维C功能强大，但是也不是越多越好。

根据资料显示：维C毒性很低，长期摄入1000毫克/天无不良反应。但是，当大量服用，摄入量超过3000毫克/天会出现腹泻、胃肠紊乱、草酸和尿酸排泄量增加、肾结石的形成增多等不良反应。

我国推荐维生素C的可耐受最高摄入量（UL）为2000毫克/天。有的人因为泡腾片口感好，当饮料喝，一天会服用两三片（维C泡腾片维生素C含量一般为1000毫克/片），再加上日常饮食的蔬菜水果中的维生素C，一天摄入的维生素C就超过了可耐受最高摄入量。另外，维生素C泡腾片中加入了很多糖、钠和香精等，这些成分的过多摄入也给健康造成了负担。（记者孙红丽）