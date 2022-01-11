中西医结合：“1+1=1”（大健康观察）

图为1月3日，在陕西省西安市中医医院煎药中心，中药师在进行新冠中药预防方调剂。

新华社记者 李一博摄

“吃饭速度要放慢，20分钟吧。”

“睡觉还是有问题？给你开一些安神的药，好好睡觉。”

“开心一点，没事的。别老生气。”

“（病号服里）怎么光膀子？穿个背心，保护肚脐。”

跟着魏玮去查房，发现他很关注病人的衣食起居、情绪心理。

“现代疾病的特点之一是淤血，因为老龄化，导致微循环障碍的人特别多。”作为中国中医科学院望京医院脾胃病（消化）科主任，魏玮更多从中医角度阐释疾病成因，“中医讲七情，喜、怒、忧、思、悲、恐、惊，这些情绪发动过度都和胃、肠、心、甲状腺等疾病的产生有关。”

魏玮本科学中医，硕士学西医，博士又学中医。他对中医西医的观点，颇有几分“白猫黑猫论”的感觉。

“医生是看病的，患者需要什么？需要看中医吗？需要看西医吗？需要看心理医生吗？不是，患者需要把病看好。他的目标和诉求很清楚：把病看好，我不管你用什么方法。”魏玮说。

中医西医并非“你是你、我是我”

2018年2月，国家中医药管理局、国家卫生计生委等部门联合印发了《关于开展重大疑难疾病中西医临床协作试点工作的通知》，后来又进行了项目增补，共确定了以溃疡性结肠炎（久痢）、结直肠癌、难治性高血压病等为代表的35种疾病、61个项目为重大疑难疾病中西医临床协作试点项目。

“目前，对这些重大疑难疾病的诊疗，不管是西医还是中医，都存在不足和短板。”魏玮说，“西医在诊断方面有一定的科学方法，但治疗上往往收效欠佳或不良反应明显；中医药治疗常常能收到良好的效果，但由于传统中医药体系和现代科学知识体系不同，往往缺乏高级别的循证医学证据。”

因此，面对重大疑难疾病的挑战，要综合使用中西医的力量联合攻关，从而达到临床疗效的最大化，形成预防、保健、诊断、治疗、康复五位一体的多学科协作重大疑难疾病防治体系。

魏玮对中西结合的理解是：“1+1要等于1，千万别两张皮——中医一套，西医一套。”在临床上，中医和西医并非“你是你、我是我”的关系，二者是从不同的维度去研究患者的同一个疾病，都是以患者为中心，以疗效为核心，将中医和西医的优势有机结合，弥补双方的不足，让患者最大程度受益，发挥医疗体系的临床实用性。

用科技让中药直达病所

不可否认，目前在中国的医疗保障体系中，中医还比较弱势。

“为什么中医就弱了？是西医太强大吗？我觉得还是科学技术起了非常重要的作用。比如内镜，这是科学技术的体现。很多信奉中医的人认为这是西医的东西，不接受。这就狭隘了。”魏玮说，“中医讲望闻问切，以前望是看外表，如今借助内镜能看进人体内部，它延伸了‘望’的范围。”

2021年5月12日，习近平总书记在河南省南阳市考察时指出，我们要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。

对此，魏玮深以为然。“以病人为中心进行临床问题的阐释、科学研究的阐释，这是正路子。实验室也好，实验平台、基础研究平台也好，都是提供一个方法，而方法就不管中医还是西医都可以用。”他说。

魏玮以溃疡性结肠炎、大肠息肉的临床诊疗举例：“改善肠道环境是直接治疗、预防复发的重要手段，围绕这一临床问题，我们科室在常规治疗的基础上，结合了中医外治法的中药灌肠，使药物能够直达病所，改善肠道环境。”

传统中药灌肠受技术限制，一般只能到达直肠乙状结肠交界，无法接触结肠更深部位的病变。为满足结肠深部给药的临床需求，魏玮团队应用经内镜肠道植管术（TET），用于中药肠道深部给药，改变了中药的用药途径，创新了中药给药技术。

这种技术不仅可以用于大肠息肉的防治，也可以应用于溃疡性结肠炎等炎症性肠病的治疗，在改善肠道环境、预防疾病复发方面提供了新的支持。

肠道是第二大脑，中西医不谋而合

“中医、西医围绕共同临床问题的优势互补，是有机融合；中医、西医与工程技术针对临床需求的强强联合，扩大了治疗优势，最大限度体现了医疗的实用性，有助于减轻患者病痛与社会负担。”魏玮说。

比如，以前人们一直认为是神经中枢对胃肠道起控制作用，现在发现不仅如此。肠道是第二大脑，对中枢也起到了非常重要的影响，脑肠互动异常会发生很多疾病——脑子有了病从哪治？从肠子治。魏玮说：“脑子的病太多了，癫痫、抑郁、焦虑、阿尔兹海默症、健忘、孤独症，都可以通过治疗肠道获得收益。我最近正在和国内顶尖研究团队合作，以这种思路治疗阿尔兹海默症，已经有两例见效的患者了。”

“脑病要治肠，肠病要治脑。”在魏玮看来，治胃肠道的病就一定要调脑子，调情绪，让病人睡觉安神。“一个人睡好觉、吃好、拉好就没毛病。人得了病，往往就这三件事出毛病。其实还是脑和肠的关系。”

《黄帝内经》讲“胃不和则卧不安”，说明古人早就认识到脑肠是互动的，胃肠不好就睡不好觉。罗马委员会2016年正式提出，脑肠互动异常是导致功能性胃肠病的一个病理生理学的基础。中医与西医、古人和现代科学技术，有不谋而合之处。

传承精华，守正创新。中医药是一个重大的原创突破口。魏玮和他的团队一直在做这方面的研究，提出了“调枢通胃”理论，希望能架起中西医生贯通的桥梁。中西医结合之路，他们还在继续探索。

（实习生朱玉娟对本文亦有贡献）