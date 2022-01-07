二级公立医院诊疗水平如何？国家卫健委发布首张“成绩单”

人民网北京1月7日电 （记者张文婷）3074家二级公立医院参加考核，门诊患者满意度为84.43分，住院患者满意度为89.32分，医务人员满意度为76.48分，门诊和住院次均医药费用增幅分别为6.75%、6.08%，门诊和住院药品次均费用增幅分别为8.36%、3.31%......1月6日，国家卫生健康委办公厅发布《关于2019年度全国二级公立医院绩效考核国家监测分析有关情况的通报》（以下简称《通报》），首次从医疗质量、运营效率、持续发展和患者满意度4个维度对2019年度全国二级公立医院的情况进行监测分析。

《通报》显示，全国共3074家二级公立医院（含908家中医类二级公立医院）参加第一年度（2019年度）绩效考核工作，约占全国二级公立医院总数的53%。

60.16%的二级公立医院建立了远程医疗中心

在功能定位方面，根据参加考核的2166家医院（不含中医类二级公立医院）数据，2019年，二级公立医院门急诊人次数为6.88亿，出院人数为4321.98万。平均住院日8.18天，每医师日均住院负担为2.41床日，床位使用率为90.86%。

二级公立医院出院患者手术占比为18.14%；在手术患者中，微创手术占比12.07%，三级手术占比33.46%。其中，腹腔镜下胆囊切除术、腹腔镜下阑尾切除术等微创手术在二级公立医院中已开展的较为普遍，参加考核的医院中，能开展上述两种手术的二级公立医院占比分别为84.90%和81.95%。

在医疗质量方面，截至2019年底，参加考核的二级公立医院中，共有1843家医院参加电子病历应用功能水平分级评价，参评率为85.09%，平均等级为2级，51.34%的医院电子病历应用功能水平分级为2级及以下水平，尚不能实现医院内部门间数据交换。参加考核的二级公立医院中，731家医院（占比为33.75%）达到3级及以上水平，可实现部门间数据交换的要求；105家达到4级水平，可实现全院信息共享，满足初级医疗决策支持；11家达到5级水平，可实现统一数据管理，满足中级医疗决策支持。

另外，参加考核的医院中，60.16%的二级公立医院建立了远程医疗中心，能够向基层医疗机构提供远程会诊、远程影像诊断、远程心电诊断等服务。其中，能够提供远程会诊服务或远程影像服务的二级公立医院占比相对较高，分别为54.34%和48.57%。

二级公立医院盈余率2.07% 仍需合理降低运行成本

《通报》显示，在运营效率方面，2019年，二级公立医院门诊和住院次均医药费用增幅分别为6.75%、6.08%，门诊和住院药品次均费用增幅分别为8.36%、3.31%。二级公立医院人员经费占比为38.45%，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例为29.56%，资产负债率为49.39%，万元收入能耗支出为125.31元。

参加考核的二级公立医院医疗盈余率为2.07%，但其中仍有519家二级公立医院医疗盈余率为负数，亏损率为24.59%。在亏损医院中，3.22%的二级公立医院资产负债率超过100%，40.60%的二级公立医院资产负债率超过50%；在负债总额中，长短期借款类债务占比为26.59%。二级公立医院取消药品、耗材加成，通过财政补助和调整医疗服务价格补偿，逐步形成维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制，但仍需进一步通过加强精细化管理，合理降低医院运行成本，落实节能减排要求，不断推进节约型医院建设。

在持续发展方面，2019年，全国二级公立医院医护比为1:1.55，超过全国医疗卫生服务体系规划纲要提出2020年达到1:1.25的目标要求。大部分二级公立医院的麻醉医师占比约为3%-5%，儿科医师占比约为3%-8%，重症医师占比约为0.2%-1%，病理医师占比约为0.4%-1.6%，中医医师占比约为5%-15%。二级公立医院在人才培养经费投入占比为0.38%。

与城市二级公立医院相比，旗县二级医院专科能力相对较优，科室设置的完整程度、诊疗疾病的覆盖范围、能够开展手术和操作的种类等均优于城市二级公立医院。但部分综合医院也存在科室设置不齐全，个别医院无妇产科、儿科，或相应科室平均每周收治患者不足1例的情况。

二级公立医院医务人员存在薪酬待遇低等问题

患者对医院的评价至关重要。《通报》显示，在满意度评价方面，2019年，参加考核的二级公立医院门诊患者满意度为84.43分，住院患者满意度为89.32分，医务人员满意度为76.48分。门诊患者对于“护士沟通”、“医生沟通”、“医务人员回应”的满意程度普遍较高；住院患者对于医务人员对患者及患者亲友沟通的满意程度相对较高。

值得关注的是，医务人员最不满意的是薪酬福利、工作内容和环境，反映出二级医院医务人员的薪酬待遇低、工作负荷重，工作环境有待改善。与此同时，门诊患者对于挂号体验、环境与标识的满意程度相对较低，住院患者对于环境与标识、膳食、出入院信息及手续的满意程度相对较低，提示二级公立医院在落实改善医疗服务行动计划要求和促进公立医院高质量发展等工作中需着重加强。