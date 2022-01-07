护目镜、眼镜不再起雾？科研人员有妙招

新华社兰州1月6日电（记者张文静、马莎）拿出护目镜，按压瓶口，透明液体就被喷到了一只镜片上，再用棉签轻轻涂抹均匀，将护目镜悬空放在加热的恒温水浴锅上。在水蒸气作用下，喷了液体的镜片没有起雾，而另一只没有喷到液体的镜片雾气腾腾。这是记者在中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室看到的一幕。

2020年，新冠肺炎疫情暴发初期，奋战在一线的医务人员常常面临护目镜或眼镜起雾问题，导致诊疗、护理或检测不方便。

了解到这一需求后，兰州化物所材料表面与界面研究团队，在多年表界面改性和聚合物材料研发基础上，投入护目镜防雾涂层技术的应急攻关，旨在防止护目镜、眼镜起雾，消除医务人员的烦恼。

团队成员、兰州化物所研究员蔡美荣介绍，在多年的研究基础上，团队很快做出了试用产品，将产品免费赠送给兰州市肺科医院、甘肃省人民医院、兰州大学第一医院、兰州大学第二医院等多家医疗机构医务人员和社区工作者试用，并收到了较好的使用效果反馈。

此后，根据反馈信息，科研团队针对不同使用场景不断调整优化配方，使产品更新换代，先后开发了护目镜防雾涂层液、眼镜防雾喷雾液、防雾擦涂液等多款产品，解决了医务人员护目镜以及佩戴眼镜的起雾问题。

“比起2020年研发的第一批防雾涂层液，现在的产品防雾时间更长，从原来4至6个小时延长到10至12个小时，且操作更简便，轻轻一喷，等待30秒，就可以起到稳定的防雾作用。”团队成员、兰州化物所助理研究员马正峰告诉记者。

记者了解到，截至目前，研究团队已向省内外医务人员和相关工作人员捐赠防雾涂层液等产品2000多瓶。团队将继续集中力量进行多种防雾材料的开发，发展具有自主知识产权的防雾材料的制备技术，通过与企业合作开发防雾产品，积极进行科技成果转化，让更多人不再因为“眼前事”困扰。