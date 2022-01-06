不吃晚餐能减肥吗？中疾控提醒：不能，会对健康不利

人民网北京1月6日电 （记者孙红丽）许多人为了减肥把晚饭“忌”了。但是坚持不吃晚餐的人慢慢会发现，不但体重没有减少，而且抵抗力越来越差了。那么为了减肥，晚饭能不能吃呢？应该怎么吃呢？

近日，中国疾控中心通过官方微信提醒，仅靠省掉晚餐就想达到减肥的目的并不实际，不吃晚饭不但不能减肥，还会对身体健康产生不利的影响。

中国疾控中心指出，一日三餐符合人体正常的饮食规律，如果违背这个规律，不能按时摄取足够的能量，就会使身体的新陈代谢变慢，身体消耗的能量降低了，反而不利于减肥。而且，人体的运作是需要能量支撑的，如果长期不吃晚餐，那么在早饭、午饭时吃进去的食物热量会自动转化为脂肪，这样体重反而增加了。并且一旦恢复饮食，体重反弹的速度会非常快。

那想要减肥应该怎么办呢？中国疾控中心提醒，正确的减肥方式主要应该控制好两个“量”，运动量和摄入量。只有合理控制好这两样，保持一个健康的身体状态，减肥才能事半功倍。

晚餐怎么吃才正确？

不宜吃得过饱

通常人在晚上的时候不像白天那么忙碌，晚餐时间也相对充裕，所以会吃得很多，还很容易吃撑。其实，健康的晚餐不宜吃得过多，应尽量少吃，吃得过饱、过多，摄入的能量超标易引发肥胖，从而引起其他相关病症。

不宜吃得过晚

因为工作繁忙，许多人经常饿着肚子加班，晚餐会吃得很晚，并且吃完直接就睡觉了。

当人在睡眠状态下时，血液流速会变慢，小便排泄也随之减少，而饮食中的钙盐除被人体吸收外，余下的须经尿液排出，处于睡眠中的人无法及时将其排出，很容易患尿道结石。

应以清淡为主

晚餐应该少吃，但不能不吃，并且应以清淡的食物为主。如果晚餐吃得太油腻，热量过高，多余的油脂摄入会引起血脂升高，进而导致动脉硬化和冠心病，对肝肾疾病的人也非常有害。

应当吃主食

有些人觉得主食含有大量的淀粉和碳水化合物，因此晚餐只吃蔬菜和水果。但是，蔬菜和水果中的营养毕竟较单一，为了满足饱腹感反而会吃得更多，最终导致营养失衡。

实际上，任何一餐健康的饮食都不能没有主食，晚餐的主食可以以稀食为主。