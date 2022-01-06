提前完成目标！北京15岁及以上人群吸烟率低于20%

人民网北京1月6日电 （记者孙红丽）自2015年6月1日《北京市控制吸烟条例》（以下简称《条例》）实施6年多来，北京市15岁及以上人群吸烟率逐步下降。

据北京市卫健委官网消息，近日，北京市第四次成人烟草调查数据显示，本市15岁及以上人群吸烟率为19.9%，提前完成健康北京行动提出的到2022年15岁及以上人群吸烟率低于20%的目标。

2021年，北京市卫生健康委启动开展了第四次成人烟草调查，调查覆盖16个区、50个街乡、100个村（居）委会、12317户家庭，共完成个人有效问卷10558份。

调查结果显示，北京市控烟工作实现“两降两升”。“两降”是指成人吸烟率和二手烟暴露率有所下降。其中，本市成人吸烟率由2019年的20.3%下降为19.9%，降低0.4个百分点，吸烟人数比2019年减少7.3万，比2014年《条例》出台前减少63.0万，男性吸烟率为36.0%，女性为2.7%。工作场所、家庭、排队等候、餐馆二手烟暴露率分别由2019年的27.0%、30.0%、40.4%、42.5%下降为23.4%、28.7%、31.5%、37.3%。

“两升”是指戒烟率和公众对《条例》规定的禁烟场所知晓率有所上升。其中，烟民有计划戒烟的比率由2019年的16.2%升高到19.0%。对《条例》规定的酒吧/夜总会、排队等候、工作场所、餐馆、医院禁烟的知晓率分别由2019年的48.9%、60.1%、73.8%、77.6%、85.7%升高到59.8%、69.1%、78.6%、83.0%、90.6%。

北京市卫健委提醒广大市民朋友，烟草烟雾中有大量有害物质，吸烟和二手烟是导致多种疾病的有害因素。冬季是发生室内违法吸烟现象的高发期。为了您和他人的身体健康，请市民朋友遵守《北京市控制吸烟条例》，不在禁止吸烟场所吸烟，及时劝阻违法吸烟行为。吸烟的朋友，请尽早戒烟。