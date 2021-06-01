以守护生命的名义呼吁控烟提速升级

5月31日是第34个世界无烟日。关于控烟，最新相关消息既让人喜又让人忧。好消息是，国家卫生健康委员会与世界卫生组织驻华代表处共同发布的《中国吸烟危害健康报告2020》显示，中国15岁及以上人群吸烟率从1984年的33.9%下降至2018年的26.6%；多地将电子烟纳入控烟“黑名单”，对违规吸烟明确罚则。

中国人群吸烟率呈现下降趋势，但仍然维持在较高水平，与《“健康中国2030”规划纲要》提出的控烟目标（即2030年15岁以上人群吸烟率降低至20%）相比，仍有较大差距，未来几年控烟压力很大。特别是吸烟人数超3亿，每年因吸烟死亡人数超100万，让人感到遗憾和痛心。

人的生命只有一次，烟民把自己珍贵的生命断送在烟草上，无异于“自杀”，这是多么不值。而某些烟民在室内公共场所制造二手烟，无视他人健康与生命，这与“伤人”“害命”没有多少区别。所以，希望“每年因吸烟死亡人数超100万”引起足够重视，烟民不要把自己变成其中之一，也不要给无辜者带来伤害。

现在，亟须以守护生命的名义呼吁控烟提速升级，重点是以问题为导向全面加大控烟力度、提升控烟速度，避免一些人被吸烟“夺命”。

首先，控烟立法需要提速升级。一些地方已制定新的控烟法规且取得一定成效，但从全国范围来看，还有很多地方控烟立法缺位。这既需要地方加快制定和完善控烟制度，更需要国家层面出台专门控烟法律，以指导、规范地方控烟。至今仍没有一部有针对性的全国性公共场所控烟禁烟法规，是一件憾事。

其次，明确控烟法规落实责任。控烟法规来之不易，在部分室内公共场所没有落实，这既暴露出责任主体不明确或不尽责，也暴露出监管主体不清晰，还说明控烟志愿者缺位。而要落实控烟法规，则必须明确责任主体、监管主体，对失责者应该追究责任。同时，还应该鼓励更多志愿者参与控烟。

再次，大力普及吸烟危害和控烟常识。要想争取更多烟民戒烟，防范未成年人吸烟，关键在于普及相关知识。虽然现实中也能看到相关知识普及活动，但普及的方式过于僵化和传统，没有对普及对象形成心灵震撼和有效教育。因此，必须采取更灵活的方式普及吸烟危害，尤其要让未成年人远离香烟和电子烟。

国家卫健委透露，下一步我国将围绕重点场所、重点人群，直面成人吸烟率高、电子烟界定及监管等焦点问题，加速落实无烟医疗卫生机构、无烟学校、无烟家庭建设。做好这些工作，也是控烟提速升级的具体体现，而吸烟人数以及每年因吸烟死亡人数能否明显下降，从中最能看出控烟的实际效果。