20元增加14%抢票成功率？ 春运抢票加速包“玩法”薅了谁的羊毛

日前，春运火车票开售，很多网友都在摩拳擦掌，比拼手速和运气。同时，很多平台所谓的“抢票加速”服务再次大量上线。那么，这些抢票加速到底有没有用？平台把抢票成功率和用户等级、加速分级、车次选择等相挂钩，宣称“加钱=增加概率”，是否真的靠谱？

摸底各大抢票平台 预估抢票成功率成普遍现象

针对各大抢票平台，日前，上海市消保委专门进行了测试。测试中发现，在某A平台上随机选择几条暂时无票的线路，发现抢票分为低速、快速、高速、极速等好几个等级，价格也不等，比如低速免费、快速10元、高速20元、高速30元、极速40元，对应的预估抢票成功率也不一样。

增加20元，抢票成功率增加增加14%。来源：上海市消保委官方微信截图

在某B平台上选择上海虹桥至成都站硬座抢票，同样分了低速、快速、高速、光速四个不同档次的抢票加速包，每增加一个档次需要消费者多支付20元。同时，B平台还在订票界面标注了具体的抢票成功率，消费者加速包越贵，显示的成功率越高。如低速41%、快速44%、高速48%、光速62%。

某C平台分为普通用户抢票和会员抢票。普通用户抢票也同样根据所谓的“抢票速度”设置分级，而PLUS会员抢票则需要消费者支付每年88元的费用。此外，还有抢靠窗、抢过道、5元/人的“24小时专人抢票”等抢票服务，都是需要收费的。

某D平台上同样有普通抢票和会员抢票。普通抢票分为6个等级，每次升速需要支付10元，最高需要消费者支付50元。另外还有铂金会员抢票，可连接所谓的“最高速服务器”。此外，还提供双通道抢票、抢靠窗、抢过道、夜间人工抢等服务。

同一车次在铁路12306可以正常购买，在某平台上标注的抢票成功率为55.42%。制图：记者乔业琼

抢票软件不仅存在上述问题，记者在调研中发现，在铁路12306上可以正常购买的车票，在某平台抢票软件上也是需要抢购的，并且抢票成功率并不是100%。此外，相较于铁路12306预售期15天的规定，该抢票软件预约时间甚至可以延长至2022年12月21日。

宣称免费实为拉新引流 靠“概率”平台稳赚不赔

其实，此前铁路12306就曾多次回应，消费者使用的加速包并不能拥有优先购票权，无论是哪款购票软件都要在铁路12306购票系统排队。12306提醒，如遇到所需车次、席别无票，可在线排队候补。当对应的车次、席别有退票时，系统将自动购买车票。

来源：上海市消保委官方微信截图

记者搜索发现，拥有加速抢票服务的平台远不止上述几家。为何会有这么多平台热衷于抢票加速服务？对此，上海市消保委指出，究其原因，这样的商业模式一本万利。

上海市消保委分析，抢票成功更多的是依靠运气，而平台就此动辄收取数十元，甚至上百元的抢票服务费，在赚取“概率钱”的同时，还提前收费，获得大量现金流，属于稳赚不赔。并且，开通双通道加速、VIP会员加速、加速包叠加、抢车厢抢过道抢靠窗等各种“玩法”，平台还可以轻而易举地攫取更多利益。

在消费者层面，上海市消保委指出，平台把抢票成功率和用户等级、加速分级、车次选择等相挂钩，但其挂钩的规则和优先次序并不透明。消费者实际对抢票成功率的高低、真假根本无从辨别，只是被不断灌输“加钱=增加概率”的概念，被诱导着持续盲目付费。

还有一些平台声称，可以免费抢票，但作为附加条件，要求用户必须把软件链接发到多个微信群，完成好友帮抢、好友助力等加速任务，通过发动周边人下载平台软件换取提高所谓的抢票成功率。对此，上海市消保委指出，其目的是挖掘消费者的私域流量，免费利用消费者人际资源，把消费者作为拉新引流“利器”。