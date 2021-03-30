羊毛制品岂能没有羊毛

日前，江苏省市场监督管理局对羽绒服、羽绒被、围巾、棉服、冲锋衣和羊绒衫等冬令用品进行监督抽查。在抽查的350批次中，有43批次被检出不合格，有的围巾吊牌号称含96%的羊毛，实际检测则是100%聚酯纤维，连一根羊毛都没有。

产品吊牌标注产品相关信息，目的在于让消费者能明明白白消费，没想到，在个别商家那里竟成了让消费者“稀里糊涂消费”的罪魁祸首。上述个别羊毛制品的实际羊毛含量，与吊牌标注的出入很大，表明有关企业见利忘义，在利益面前把消费者当成了待宰的羔羊，想怎么薅羊毛就怎么薅。

“羊毛制品一根羊毛没有”的问题，不能指望消费者自己鉴别来解决。毕竟，大多数消费者没有质量鉴定方面的专业知识和设备，总不能买个“羊绒制品”的上衣、围巾、袜子，还去专业机构作鉴定。

对此，除了生产厂家须加强自我约束、诚信经营，规范商品吊牌标注，还需要监管部门多一些主动出击。从某种意义上讲，商家诚信经营不完全是“自己约束”出来的，在很大程度上还是“监督约束”管出来的。对于“羊毛制品一根羊毛没有”欺诈消费者现象，就需要严厉打击。只有把不良商人的“毛”薅“疼”了，处罚严厉了，约束到位了，他们才不敢“薅消费者的羊毛”。