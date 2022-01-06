未成年人保护升格，APP进入“去沉迷”时代

“网信中国”公众号5日发布国家互联网信息办公室关于《移动互联网应用程序信息服务管理规定(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《征求意见稿》提出，应用程序提供者应当坚持最有利于未成年人的原则，关注未成年人健康成长，履行未成年人网络保护各项义务，严格落实未成年用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未成年用户提供诱导其沉迷的相关产品和服务。（相关报道见A12版）

国家网信办的意见很明确，就是要求所有APP必须履行保护未成年人权益的社会责任，严格落实“去沉迷”规定，不得诱导未成年人过度使用产品和服务。可见，监管部门对未成年人的保护力度进一步升格，由之前强制推广全面“防沉迷”系统，升格到如今的全面“去沉迷”模式，预示强监管的深入推进。APP开发商、平台运营商需认清形势，及早加强整改工作，对经营模式进行改革，迎接APP“去沉迷”时代的到来。

据CNNIC的《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，我国未成年网民规模已达到1.83亿，未成年人的互联网普及率达到94.9%。当下智能手机已全面普及，社会各个领域均已网络化、数字化，APP软件功能多样化、操作易上手，未成年人接触和使用APP应用的机会非常大。然而，由于未成年人普遍缺乏自控力，容易沉迷于网络之中，长时间玩游戏、刷短视频的现象很严重，衍生出一系列社会问题。

近年来，APP平台利用大数据、人工智能、算法等技术，收集大量用户数据信息，从而对用户进行深度研究，聘请心理专家优化产品，深入激发和挖掘消费需求，并采取各种诱导手段，对用户实施深度捆绑，引诱其使用更长时间，以获得更大的商业利益。诸如手游、短视频、直播等均是如此，连成年人都难以控制住欲望，经常陷入沉迷状态，一玩就是几个小时，被诱导充值、打赏、购物等，更何况是不谙世事的未成年人。

仅靠未成年人发挥自律性，主动去抵御APP诱惑，一点也不现实。通过学校和家长的共同努力，可以实现一定程度的控制，但需要一直盯着孩子，也很困难，还容易反弹。此前，为彻底落实游戏防沉迷措施，监管部门发布“史上最严”的“830新政”，给游戏平台戴上了“紧箍咒”，获得非常好的成效。调查数据显示，在“830新政”落地后，未成年人网络娱乐行为中，电子游戏占比已降至第五，仅有不足三成用户；有四成家长显著感知孩子游戏时间变短，85.8%的未成年人曾被防沉迷限制。

因此，为了进一步保护未成年人，全面防止沉迷网络，需要从根源入手，由被动防御变主动改革，强化APP平台的主体责任，全面推动APP“去沉迷”，改变唯流量是举、唯商业利益是举的经营模式。商家要站在维护国家利益和促进未成年人健康发展的高度看待此项规定，积极履行社会责任，主动改变商业模式，尽快对产品和服务“去沉迷”，探索符合法律和社会道德的具有正向促进作用的经营模式。(王桂霞)