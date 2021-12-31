艾尔建美学：“人才+创新+社会价值”三重驱动助力医美行业发展

近日，艾伯维公布2021年第三季度财务业绩：该公司三季度营收增长较快，艾伯维在华子公司艾尔建美学中国也保持着良好的发展势头。对此，艾尔建美学日本及亚太区总裁王炜表示：“作为一家医美生物制药企业，艾尔建美学在中国以‘人才+创新+社会价值’三重驱动，通过人才培训体系、不断引入创新产品、合力构建健康医美生态圈等一系列举措，助力中国医美行业的高质量发展。”

王炜表示，现阶段医美行业发展面临两方面挑战：一是专业的医疗美容人才短缺；二是为了严格把关，国内医美行业所需器械或药品的临床实验与注册审批时限较长。在机遇方面，医学教育培训计划所积攒的经验正在向外传播。

在王炜看来，保障行业的稳健发展，离不开人才培养与发展。对于人才的国际发展，他表示，跨国企业的国际甚至全球业务对于中国人才的需求越来越多，需要更多中国人才加入使其更具多元化。

王炜认为，近年来，中国医美行业变得越来越健康、越来越正规，消费者对行业的信心也越来越高。

除了产品、人才和企业价值之外，王炜还谈到了医美行业的数字化变革。他表示，在医美行业数字化发展的驱动下，首先要积极拥抱数字化发展趋势，与互联网企业建立了合作，利用数字化平台与高科技的手段，不断提升医美行业的信息透明度，助力消除消费者与医美企业之间的信息不对称，提高消费者对医美行业的了解和认知程度；其次，积极拥抱医疗改革与政策创新。