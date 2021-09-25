2021“三正规·放心美”启动会在京举办

9月23日，旨在促进医美行业持续健康发展的2021“三正规·放心美”启动仪式在北京举行，活动由中国整形美容协会联合人民网·人民健康、艾尔建美学等机构共同发起。来自中国整形美容协会、人民网·人民健康、北京市卫生健康监督所等单位的相关领导，医美领域代表性企业艾尔建美学，以及全国50余家医美机构的代表和医生出席了本次活动，共同倡议医美行业“三正规”。

原国家食品药品监督管理总局新闻宣传司副司长申敬旺指出，目前，中国医美行业进入蓬勃发展时期，但是还存在着很多问题，束缚了行业持续健康发展。近年来，我国不断加大对医美行业的监管力度，进行了一系列专项监管和整治行动，取得了一定的成效。例如，继2017年之后，今年6月，八部委再次推出打击非法医疗美容服务专项整治工作方案，随后，各相关部门相继出台一系列的监管政策，为落实“三正规”理念提供了法律依据。同时，为加强消费者对医美行业的了解，今年7月份，药监局开展了医疗器械安全宣传周活动，重点介绍医美知识，在科普知识的同时，反复强调这些治疗都应在具有药监局批准的药品、医疗器械和医疗设备的正规医美机构进行。“ 希望三正规·放心美这个活动的持续开展可以帮助医美行业增强凝聚力、提升消费者信赖度、构建和谐医美生态环境。”申敬旺说。

北京市卫生健康监督所副所长刘劲松表示，我国医疗卫生行业综合监管指导意见明确，要建立综合监管的四个体系，即机构自治、行业自律、政府监管、社会监督。他说：“过去，政府主要在准入门槛和事后行政处罚方面发力，现在更加强调机构资质，即机构是依法行医第一责任人。在行业自律方面，我认为只有自律才能保证医美行业健康发展，明确行业规范和标准，既能使行业健康发展，也能促使爱美人士更加信任医美行业提供的服务；社会监督方面，媒体针对当前医美市场的问题、社会的呼声做出相应的反应和互动，有利于机构自治和行业自律。推动医美行业发展亟待解决和提高的除了法律法规的落实，还有就是行业规范的不断强化完善，特别是行业的行为规范和服务规范，不能以技术规范代替和混淆行为规范和服务规范。”

中国整形美容协会会长张斌认为，医美产业急需健全并落实行业自律和监督体系，中国整形美容协会将发挥行业协会的作用，配合卫生监督等相关部门，加强对行业的自律监督，引导行业合规化发展。目前，协会已利用移动互联网、大数据等技术建立了数据库，对正规医美机构、正规从业人员及正规医美产品等信息进行公开，助力医美行业构建有效的自律和监督体系。

中国整形美容协会常务副秘书长曹德全表示，长期以来，在社会各方力量的推动下，医疗美容行业取得了长足进步，医疗机构成倍扩张、医疗美容产品快速更新、服务项目日益丰富，极大地满足了爱美人士的需求。但是，非法行医、违规广告等乱象丛生，严重侵害了求美者的身心健康、正规医疗美容机构的利益、药品生产经营企业的合法权益。近年来，中国美容整形协会积极在全国范围内开展宣教活动，倡导“三正规”理念，在引导就医者辨识真假方面起到了重要作用。今年，协会将进一步加大力度，传播“三正规”的理念。此外，协会还规划建设“三正规 放心美”平台。“相信在各方共同努力下，医疗美容行业会发展得越来越好。”

“医美行业快速发展的同时，上游产品、医生以及服务供给不足等问题凸显。在进入中国市场的12年间，我们见证了整个行业的创新和发展，也深刻体会到整个行业的痛点。当前，我们非常欣喜地看到，中国医美行业正在汇集各方力量，不断提高行业规范，‘三正规’就是一个很好的例子。”艾尔建美学中国总经理丘汉华说道。

艾尔建美学中国消费者市场及数字营销执行总监管宏说:“作为上游厂商，提供产品验证服务，是义不容辞的企业责任。今年，我们对合作机构的信息披露做了调整，公开发布机构名称、地址、电话以及机构统一社会信用代码，消费者可以通过此代码对机构进行鉴定识别。今年下半年，我们会在不保留用户电话号码等信息的前提下，优化升级产品线扫码验真服务，继续携手政府部门、行业协会推动医美行业健康规范发展。”

圆桌论坛环节，中国整形美容协会副会长、中国医学科学整形外科医院原院长祁佐良，北京医院整形外科、医学美容科主任赵红艺，艾尔建美学中国消费者市场及数字营销执行总监管宏和医美机构代表围绕增强消费者“三正规”意识、“三正规”理念的落地进行了深入探讨。来自澳玛星光医疗美容诊所集团、北京艺星、朗姿医疗、联合丽格集团、铜雀台集团、颜术集团颜星医疗美容、伊美尔集团、云南吴氏嘉美医疗、智美颜和集团等9家医美机构代表在论坛进行了交流分享。

据介绍，“三正规，放心美”旨在号召全行业合力推进中国医美市场规范化发展，传递“正规的机构”“正规的医生”“正规的产品”三正规的重要理念，对消费者进行积极引导，为市场正向发展提速。