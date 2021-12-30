“三正规·放心美”医美行业规范化论坛郑州站召开

12月28日，“三正规·放心美”医美行业规范化论坛暨倡议大会郑州站召开，来自河南省、甘肃省近30家医疗美容机构的代表和医生出席了本次会议。此次活动由人民健康联合中国整形美容协会、艾尔建美学等单位共同发起，致力于“三正规·放心美”理念的传播和推广，助力医美行业的健康发展。

“医美机构做的不应是生意，而应该是事业。”郑州市整形美容协会会长姜南表示，行业发展拼的不是价格，而是服务质量，要致力于医美行业的长期发展，不应注重短期利益。在国家大力整顿医美行业规范化发展的当下，行业内各从业机构要积极强化自身服务质量，通过协会医患纠纷会诊委员会、医美医疗质量5A评估、中小机构帮扶计划等措施，推动医美行业的高质量发展。

中国药科大学药事管理系副教授蒋蓉在解析医疗美容广告法新规时强调，当前国家正不断加强对医美行业的监管力度，各医美机构应重点关注和学习医美广告宣传的各项新规定，避免逾越国家监管红线，尤其要注意避免涉及制造容貌焦虑、违法发布广告、违法宣传诊疗科目或者服务项目、承诺性保证、证明与诊疗效果做对比等方面。对此，医美机构可通过自查、自评、合规至上来提升自身规范化建设，将严监管给医美行业发展带来的挑战转化为机构自身发展的机遇，共同推动医美行业的发展。

艾尔建美学相关负责人表示，今年是艾尔建美学第六年参与发起“三正规·放心美”倡议，艾尔建美学与行业协会及相关支持单位一起搭建行业规范化发展平台，积极响应政府规范医美行业发展的相关政策，致力于行业的规范化发展。明年，艾尔建美学还会继续通过“扫码验真”等项目，助力医美行业规范发展。

据了解，为推动行业规范化发展，艾尔建美学推出了支持正规机构和产品的数字化解决方案“扫码验真”，消费者可通过“一院一码”即每家医美机构的专属二维码，扫码关联机构信息，并对产品进行验真。此外，艾尔建美学在各线上平台面向消费者开展扫码验真教育，并与平台共同建立艾尔建美学官方合作医院标准。

论坛环节，郑州市整形美容协会会长姜南，河南整形美容医院副总经理王军，郑州集美美容整形医院总经理翁建山，郑州东方整形美容医院院长贺洁和洛阳毛大夫医疗美容医院CEO高尚就医美机构如何在疫情常态化背景下长远发展等问题进行了探讨与分享。

会议期间，出席活动的医美机构代表参与了倡议仪式，一起倡议传播“三正规·放心美”理念。