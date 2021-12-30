12月28日，国家体育总局体育器材装备中心授牌宣布，汤臣倍健成为TEAM CHINA中国国家队运动食品及营养品供应商，为国家队70余支队伍的运动员供应运动食品、营养品和专业营养备战方案。

国家体育总局体育器材装备中心授牌汤臣倍健成为TEAM CHINA中国国家队运动食品及营养品供应商

在北京体育馆举办的授牌仪式上，国家体育总局体育器材装备中心主任孙为民、汤臣倍健CEO林志成代表双方发表致辞，对本次品牌联合寄予厚望，并期待各自发挥优势，携手共创佳绩。

据介绍，本次深入合作是两大领域领先者的强强联手——代表中国国家队集体形象的“TEAM CHINA”，整合了包括中国国家排球队、中国国家游泳队、中国国家羽毛球队、中国国家足球队、中国国家短道速滑队在内的70余支队伍，每个行业只选择一家合作企业，以确保中国体育领域至高荣誉的权威性；汤臣倍健是中国膳食营养补充剂领导品牌和标杆企业，正逐步发展成为全球膳食营养补充剂行业领先者。本次深度合作，源于双方对科学营养提升健康状态和运动表现的理念共振。

国家体育总局体育器材装备中心主任孙为民授牌仪式致辞

授牌仪式上，孙为民主任表示对于国家队这个特殊的群体，运动营养和运动食品的选择，核心就是6个字——安全、准确、高效。对于营养品来说，“安全”是第一位的，对所有违禁元素的检测都要精确到小数点后5位；同时，每一名运动员在运动的过程中，对营养成分的需求也因体质不同而不同，因此更需要“准确”的科学营养补充；最后，运动员的训练、比赛的强度和密度都是常人难以想象的，没有“高效”的补充就没有高效的恢复。

汤臣倍健CEO林志成授牌仪式致辞

对于深耕营养品类26年的汤臣倍健的加入，孙为民主任表达了欢迎和肯定：“能够成为中国国家队运动食品及营养品供应商，充分说明汤臣倍健在行业中的实力和声誉。”

在授牌仪式现场，汤臣倍健向中国国家队交付了精心配置的“科学营养备战包”，为运动员提供具有增强免疫力、增加骨密度、改善睡眠保健功能的产品组合；专为中国国家队运动员提供营养咨询服务的营养天团代表也到现场进行宣誓，通过产品与服务的双重助力，赋能国家队日常训练和运动表现，以营养激发运动潜能，征战赛场，助力体育健儿取得优异表现。