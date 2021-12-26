伪造病历诈捐 拙劣骗术何以“通关”

秋实

12月23日，湖南省岳阳市岳阳楼公安分局通报称，近日岳阳楼辖区奇家岭派出所侦破了一起利用众筹平台诈骗的案件，王某在众筹平台水滴筹上筹集到2万余元善款，准备提现时，被平台工作人员发现其涉嫌诈捐并报警。目前，王某被公安机关刑事拘留。

王某诈捐之前一直未能被发现，3月21日王某发出提现申请后才露出马脚。当时水滴筹工作人员发现了王某的病历涉嫌造假，要求其解释原因，之后拒绝了王某的提款申请并报警。

这起诈捐的一大特点是诈捐者的骗术极其拙劣。王某在网上找到了湖南省肿瘤医院食道癌诊断证明、CT检查报告单等资料图片，其将图片加以处理后炮制出一份身患食道癌的“病历”。随后，他将伪造好的病历和之前其因酒精中毒住院的照片在水滴筹平台上传后，当天便通过了审核，成为水滴筹平台上的一名身患食道癌的受助者，并且仅一天时间便筹集到2万余元善款。

假如说因为水滴筹工作人员最终识破并阻止了这次诈捐，就认为他们的警惕性有多高，想必很多人并不认可。因为王某仅仅是东拼西凑地找来了一些图片资源，并将图片自行进行了简单处理，骗术毫无“技术含量”可言，为何此前能一路“通关”，临到最后才发现，是水滴筹需要认真反思的一个问题。

对于网络捐助我们应该多留心，因为很多人已付出了爱心，此后当他们自己受到了诈捐的欺骗之后，内心难免会感到懊恼甚至愤怒，这类诈捐必然会在爱心人士心里种下不信任的种子，下次再遇到网络众筹时，他们就会十分谨慎。

网络众筹的规则不合理、内部监管不到位、求助者隐瞒财产、善款使用不透明等现象，均是网络众筹平台亟待补齐的短板。科学的网络众筹规则属于稀缺品，完善此类慈善模式还需做出艰苦的努力。

但再好的规则和模式也需要人来操作和执行，当明显的大漏洞都不能及时识别、拙劣的骗术也能一路“通关”，说明网络众筹模式有时并不缺乏技术与能力，而是缺乏认真细致的方式和高度负责的态度。