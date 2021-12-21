明明很瘦，高血脂这么高？

我们有位患者，体型很瘦，血脂却非常高，其中低密度脂蛋白胆固醇高达7.8mmol/L，这让她非常苦恼。什么原因呢？

首先，跟遗传有关 如果家族当中直系亲属有高血脂的话，那么亲人患高血脂的几率就会高一些。这位患者就属于“家族性高胆固醇血症”，需要长期联合应用降脂药物才能达标。这类人，年轻时因为生长代谢比较好，血脂就会相对较低。而随着年龄增长，血脂清除的速度降低就更容易患上高血脂。

其次，摄入过多的热量 吃得多，动得少，平时油炸、肥腻的食物从不忌口，照吃不误。虽然有些人吃不胖，但不代表血脂不会升高。导致了胆固醇和甘油三酯长时间堆积在身体当中，慢慢地容易患上高血脂。

最后，身体其他问题 体内的血脂不正常，还可能与我们身体的其他问题有关，譬如糖尿病、高血压等导致继发性的血脂异常，从而导致高血脂的发生。那么如何识别高血脂呢？眼角或身体皱褶部位黄素瘤的存在是常见体征。（王彦富）