“中国好医生、中国好护士”走进山东沂蒙

新华社济南7月22日电（记者沐铁城、杨文）7月22日，中央文明办、国家卫生健康委在山东省临沂市举办“中国好医生、中国好护士”走进山东沂蒙现场交流活动，现场发布了2021年第二季度月度人物，共30位医务工作者光荣入选。

活动现场，观众通过视频短片重温了中国共产党领导卫生健康事业走过的光辉历程，深刻感悟沂蒙精神的深刻内涵，聆听几代医务工作者始终与党同心、跟党同行的感人故事。他们中有“七一勋章”获得者——中日友好医院原院长辛育龄、青海省心脑血管病专科医院原研究员吴天一，有世界卫生组织疟疾技术顾问“疟疾克星”高琪，还有一家四代从医、守护一方健康的乡村医生张德庆……

一位“95后”医务人员感慨说，这些革命英雄和医学前辈的先进事迹让自己深受感动，作为一名青年医生和沂蒙儿女，要向这些前辈学习，弘扬光荣传统，用大爱和责任守护人民健康。

自2017年6月“中国好医生、中国好护士”网上推荐评议活动开展以来，吸引了广大网友积极参与，越来越多不忘初心、爱岗敬业的好医生、好护士走入大众视线。目前已发布并宣传723位月度人物和12支优秀团队的感人事迹，弘扬了向上向善的正能量，诠释了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的新时代医疗卫生职业精神。