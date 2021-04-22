推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：健脾消食

推荐人群：适用于接种完疫苗后出现腹胀、食欲不佳、便干的小孩。

材料：白萝卜100克、鱼腐50克、葱白4段、生姜3大片、葱花适量。（1-2人量）

烹调方法：

白萝卜洗净、削皮、切细丝。鱼腐清洗，锅内放清水、姜片，煮沸后加鱼腐煮软，捞起备用。锅内加水1000ml，加少量植物油，将葱白、姜片加入，武火煮至水沸腾后，加入萝卜丝、煮软鱼腐，待煮熟后，撒少量葱花，加少量食盐调味，喝汤吃渣。

汤品点评：

白萝卜煮出来的汤甜甜的，口感不错，而且白萝卜煮熟后，趋于平、温，即便胃肠道功能未发育成熟的儿童亦可选择。鱼腐，是用鲮鱼肉、淀粉、鸡蛋加工而成的，软滑可口、久煮不烂，罗定的鱼腐名气较大。鲮鱼健脾养胃、通利小便，适合体虚、气血不足、营养不良的人群，而且鲮鱼鱼肉纤维短，容易被吸收，也方便小孩子咀嚼，鲮鱼肉本身低脂。如果觉得鱼腐是油炸的，也可以用鲮鱼滑做成小鱼丸代替。