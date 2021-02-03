立春时节吃什么？中医提示：可用萝卜做餐饭

本期专家：魏帼 北京中医药大学东方医院营养科

2021年2月3日，是二十四节气中的第一个节气：立春。立春意味着气温、日照、降雨等和冬季相比都开始趋于上升、增多。但这仅仅是春天的前奏，立春只是代表着周围的环境开始变化，但离我们印象中的春光明媚、鸟语花香还有一段距离。

作为“五九”的最后一天，立春时节已经可以“河边看柳”了，而新生的翠绿颜色也会为人们带来和冷灰色冬季不同的色彩和体验。所以在立春的时候，也经常有咬春的习俗，很多地方要吃春盘、春饼、春卷、春盒，或者吃生菜、吃萝卜等。

白萝卜，又称莱菔，中医认为白萝卜具有味辛、甘，性凉的特性，入肺胃经，具有消食化痰、下气宽中的作用。《普济方》中曾用白萝卜捣碎取汁来治疗恶心呕吐；《本草纲目》中用白萝卜汁和米酒一同饮用治疗鼻出血；《清宫食谱》中更是用白萝卜和面烙饼的方法来治疗咳嗽痰多，消化不良的病证。

现代营养学研究表示，白萝卜中含有芥子油和淀粉酶，因此具有辛辣的口感，可以促进食欲，帮助消化。同时白萝卜中含有一定量的膳食纤维，具有通便的作用，适量进食萝卜，有利于身体健康。

白萝卜的进食方法有很多，炒、拌、煮都可以，做馅料也行，多种多样的制作方法也丰富了大家的餐桌，趁着立春，不妨来一桌萝卜宴试试吧。

1、主食-萝卜丝饼

白萝卜削皮切丝，加盐腌制后挤出水分。加入蛋液、葱、虾皮、胡椒粉和面粉搅拌成面糊。平底锅中刷油后，将面糊倒入平底锅中，摊薄后煎至两面金黄即可食用。

白萝卜消食化痰，面粉养脾护胃，对于因脾胃功能不好导致的痰多咳嗽确实有一定的缓解作用，对于平素吃惯了大鱼大肉的人群来说，适当吃一些这样的主食，既可以消食化积，还可以养胃，可谓一举两得。

2、拌-爽口萝卜片

白萝卜切成薄片，放入食盐抓匀放置30分钟后，倒掉腌制出的水，然后重新用清水洗干净萝卜片，挤掉水分备用。将小米辣、蒜头、香菜、糖、生抽、白醋搅拌均匀制成酱汁，倒入白萝卜片中，拌匀放入冰箱冷藏半小时，即可食用。

这样制作出来的白萝卜非常酥脆爽口，非常适合和春饼等食物一起食用。

3、煮——萝卜羊肉汤

羊肉切块在沸水中焯一下，撇去浮沫，白萝卜去皮切块备用，葱姜蒜切碎。锅中放油烧热，放入葱姜蒜爆香后放入羊肉略微翻炒后，放入白萝卜块，再倒入一碗清水，转大火把水煮开后转小火炖40分钟。加入葱花、生抽、鸡精、香油、盐后即可食用。

羊肉性温偏补，而萝卜性凉偏泻，两者合用可以补而不腻，温而不燥，非常适合体虚的人在寒冷的时候用作养生的食材。如果是体内热邪太过旺盛的人群，可以将羊肉换为性质平和的牛肉或性质偏凉的猪肉、鸭肉，但白萝卜和肉类食物搭配食用可以起到促进消化，缓解食积的作用，可以在早春时节适当食用一些。

4、炒——清炒白萝卜

白萝卜切丝清洗干净、青蒜苗切段、葱花、辣椒备用。油烧热后放入葱花、辣椒煸炒出香味后，放入萝卜丝，加适量盐、酱油翻炒，萝卜丝变软后放入青蒜苗段，略微翻炒后即可出锅。

白色的萝卜丝和青绿色的蒜苗，搭配起来十分赏心悦目，既可以作为春饼中夹杂的菜肴，又可以单独作为餐桌上的一道美食。