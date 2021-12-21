西安东莞关联疫情续发传播风险较高

12月20日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，交通运输部、国家卫健委等部门负责人，以及中国疾控中心免疫规划首席专家出席，介绍科学精准做好疫情防控有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫健委疾控局副局长雷正龙介绍，目前全国疫情形势总体平稳。西安-东莞关联疫情仍在继续发展，两地续发传播风险较高，近日发现有零星外溢病例，正抓紧进行风险人员排查工作。

我国外防输入压力持续增大

国家卫健委新闻发言人米锋在昨日的发布会上介绍，当前，全球89个国家和地区报告了奥密克戎变异株，我国部分周边国家疫情快速增长，“外防输入”压力持续增大。疫情防控重中之重是口岸，关键在落实落细各项防控措施，强化疫情源头管控和人员安全、有序流动。

国家卫健委疾控局副局长雷正龙也在发布会上表示，我国天津、广州、长沙等地报告发现奥密克戎变异株输入病例，个别地区报告奥密克戎变异株输入病例导致的本土病例，这提示对奥密克戎变异株的防范丝毫不能放松。

据其介绍，近期，国家卫生健康委将重点从以下几个方面部署加强奥密克戎变异株防控工作：一是坚持“人物同防”，强化口岸外防输入；二是强化集中隔离场所管理，严防交叉感染；三是强化监测预警；四是强化疫情应急处置。

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛也于同日表示，移民管理局将毫不动摇、不折不扣地落实“外防输入、内防反弹”各项措施，继续坚持从严的出入境政策，执行非必要非紧急不出境，确保人民群众过好“两节”。

西安-东莞关联疫情发现外溢病例

雷正龙在昨天的发布会上指出，目前全国疫情形势总体平稳。雷正龙还介绍，内蒙古满洲里关联疫情已基本控制。浙江绍兴疫情发展态势趋缓，疫情外溢风险降低。浙江宁波、杭州、上海、江苏、安徽等地疫情基本得到控制。

与此同时，西安-东莞关联疫情仍在继续发展，两地续发传播风险较高，近日发现有零星外溢病例，风险人员排查工作正抓紧进行。

此外，广州报告的由境外奥密克戎变异株输入病例导致的本土病例，已及时采取风险人员排查措施，发生续发传播风险较低。厦门、成都报告的在闭环管理人员中发现的病例社区传播风险较低。

雷正龙透露，目前，在内蒙古、陕西、浙江等地区仍有国务院联防联控机制工作组在当地指导疫情处置。国家卫健委将密切关注各地疫情形势，会同有关部门指导各地将各项防控措施落实到位，控制疫情扩散蔓延。

3到11岁儿童接种新冠疫苗数超1.4亿

疫苗接种方面，米锋20日介绍，截至12月19日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗268429万剂次，完成全程接种的人数为119346.6万人。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在会上介绍，目前，我国3到11岁儿童接种新冠疫苗的数量已经超过了1.4亿。从监测的结果来看，不良反应总体上平稳，没有出现异常的情况。

王华庆表示，目前在3到11岁儿童当中紧急使用的疫苗有中国生物北京所疫苗、武汉所疫苗，还有北京科兴中维的新冠灭活疫苗。根据前期临床试验的结果来看，这三种疫苗儿童接种之后都有很高的中和抗体阳转率，抗体水平跟成人相当，有的还高于成人。此外，在发生的不良反应当中也跟其他人群一样，主要是发热，还有局部的反应，这些绝大多数都属于一般反应。

针对哪些儿童不能接种新冠疫苗，王华庆指出，在前期的新冠病毒疫苗接种技术指南当中已经有明确的规定，也都按照这个规定去操作和执行，主要有以下五种情况：接种了新冠疫苗出现过敏或者是对于新冠病毒疫苗当中的成分过敏的；以前接种过同类技术路线的疫苗，出现了急性过敏的；过去不管接种什么样的疫苗，只要发生了严重的过敏反应的；患有没有完全控制的严重的神经系统疾病，包括横贯性脊髓炎，还有脱髓鞘病变等疾病的；儿童正处在发热期或者是患有急性疾病或者是慢性疾病急性发作期，或者是严重慢性疾病没有得到有效控制的。

王华庆称，还有一些其他的具体规定，不管是受种人还是接种的医生，都要按照说明书的其他具体规定来执行，把握好禁忌证，把握好接种疫苗的安全。（熊颖琪）

数据

据国家卫健委12月20日通报，12月19日0时至24时，31个各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例102例，其中本土确诊病例37例（陕西24例，其中西安21例、延安2例、咸阳1例；浙江10例，其中绍兴9例、杭州1例；广东2例，均在东莞；北京1例，在通州区）；新增33例无症状感染者，其中本土2例（1例在云南德宏州，1例在陕西西安）。