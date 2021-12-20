国家卫健委：现有感染防控措施对奥密克戎变异株依然有效

人民网北京12月20日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍科学精准做好疫情防控有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，近期全球已有多个国家和地区发现奥密克戎变异株感染病例，我国天津、广州、长沙等地报告发现奥密克戎变异株输入病例，个别地区报告奥密克戎变异株输入病例导致的本土病例，这提示对于奥密克戎变异株的防范丝毫不能放松。

雷正龙介绍，近期，国家卫生健康委将重点从以下几个方面部署和加强奥密克戎变异株防控工作：

一是坚持“人物同防”，强化口岸外防输入。落实联防联控机制《关于加强口岸城市新冠肺炎疫情防控工作的通知》的各项部署，严格落实入境人员全流程闭环管理。对口岸高风险岗位人员，落实规范防护、闭环管理和高频次核酸检测等防控要求。加大高风险国家入境物品抽检比例，做好物品表面的预防性消毒。

二是强化集中隔离场所管理，严防交叉感染。严格落实集中隔离场所工作人员规范防护、闭环管理等防控要求。落实隔离人员足不出门、错峰取餐，避免交谈等措施，防止交叉感染。强化隔离点公共区域的通风和消毒措施，对被污染的区域进行终末消毒。严格隔离人员解除标准，满足人、物、环境三样本阴性方可解除隔离。对于集中隔离场所内发现的核酸检测阳性人员，要立即回溯流调，对风险人员重新计算和延长隔离时间。

三是强化监测预警。密切关注全球和我国周边国家奥密克戎变异株流行趋势，加强新型变异株监测，对所有符合条件的输入病例、入境物品及相关环境阳性样本开展病毒基因序列测定，如测序结果为奥密克戎等新型变异株，立即报告当地联防联控机制，组织专家研判疫情传播风险，强化针对性防控措施，坚决果断开展疫情处置。

四是强化疫情应急处置。疫情发生后立即启动应急指挥体系。尽快完成流行病学核心信息调查，精准划定和管控相关风险人群和区域，及时追踪判定密切接触者和密接的密接并转运至集中隔离场所。更加强调“四早”措施落实，控制疫情的扩散和蔓延。

雷正龙强调，我国现有的医疗机构内感染防控措施对奥密克戎变异株依然有效，在医疗机构内感染防控工作中，仍然要坚持落实现有的防控措施。要进一步完善本机构的疫情防控方案和流程，落实预检分诊和首诊负责制，对发热患者进行闭环管理和核酸检测，增强“早发现”的意识和能力。医疗机构内的所有人员均应落实标准预防措施，新住院患者、陪护人员和本机构工作人员要进行核酸检测。制订不同情形下的应急预案并实施应急演练，确保一旦发现新冠感染者能够精准快速有效处置。