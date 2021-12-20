2021国民消费案例·潜力品牌：bubly微笑趣泡

【案例名称】

bubly微笑趣泡：精准分析消费心理 创造超级符号 引爆消费热点

【案例类别】

2021国民消费优秀创新案例·潜力品牌案例

【案例背景】

2021年5月，人民网正式启动“2021国民消费优秀创新案例征集活动”，征集在国民消费领域中的创新实践案例。12月17日，由人民网主办的2021国民消费大会在京举办，会上揭晓了一系列2021国民消费优秀创新案例榜单，包括“创新产品案例”“潜力品牌案例”“先锋营销案例”“前沿模式案例”“热门消费地标”“营商环境案例”六大类别。

【案例企业/产品简介】

2021年5月，百事公司旗下气泡水bubly微笑趣泡（以下简称“微笑趣泡”）登陆中国，推出白桃、百香果、蜜柚三种口味，同时在包装设计上别具巧思，向用户传递了微笑生活的品牌理念。

【案例简介】

在产品概念打造和外观设计方面，微笑趣泡采用明亮清新的果味颜色，搭配着由水果变形而成；富有创意的标志性微笑，传递了轻松快乐的气息，拉近了品牌与目标消费者间的距离。

依托百事成熟的市场渠道，微笑趣泡在便利店、商超、电商等多渠道铺货，迅速走进许多城市和地区，和有标志性微笑的代言人共创正能量内容，借由创新媒体矩阵形式，打造专属IP形象，并于年轻用户聚集的线上社交平台投放官方话题，线下发力各大城市发起活动，从而提升品牌知名度。

（注：以上材料均由申报者提供）