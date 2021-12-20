严控庙会、家庭聚会不超10人......这些关于元旦春节的最新防疫要求请注意！

人民网北京12月20日电 （记者张文婷）为做好2022年元旦春节期间疫情防控工作，近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《2022年元旦春节期间新冠肺炎疫情防控工作方案》（以下简称《工作方案》）指出，2022年元旦和春节期间疫情输入和传播风险加大，防控形势严峻复杂；要坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚持常态化防控和应急处置相结合，坚持科学精准从严从紧做好疫情防控，最大限度减少对人民群众生产生活的影响，确保群众度过健康平安的节日。

中、高风险地区人员非必要不出行

“两节”马上就要来临，如果一个居民所在的县（市、区、旗）发生疫情，他能否外出？《工作方案》指出，发生本地疫情后，所在的县（市、区、旗）人员严格限制出行，落实当地流行病学调查、风险人员排查、核酸检测、健康监测和社区防控等要求。

执行特定公务、保障生产生活物资运输等人员确需出行的，经当地联防联控机制批准，须持48小时内核酸检测阴性证明，做好旅途个人防护，遵守目的地疫情防控规定。当地联防联控机制要公布审批要求和流程。

针对中、高风险地区所在地市的其他无疫情县（市、区、旗）人员可否出行这一问题，《工作方案》提到，发生本地疫情后，中、高风险地区所在地市的其他非疫情县（市、区、旗）人员非必要不出行，按照要求配合开展流行病学调查、风险人员排查等工作；确需出行的须持48小时内核酸检测阴性证明，做好旅途个人防护，遵守目的地疫情防控规定。

同时，《工作方案》要求，为防范感染风险，严格限制前往中、高风险地区及所在县（市、区、旗），已经前往的人员须遵守当地疫情防控规定。执行特定公务、保障生产生活物资运输等确需前往的人员，按照当地有关防控政策和规定执行。

高风险岗位人员应尽量避免出行

“两节”期间，高风险岗位人员出行会受到限制吗？《工作方案》要求，“两节”期间，高风险岗位人员应尽量避免出行，确需出行应向所在单位报备，满足脱离工作岗位14天以上、持48小时内核酸检测阴性证明等条件。旅途中做好个人防护，遵守目的地疫情防控规定。

假如出现发热、咳嗽等呼吸道症状，还能出行吗？“两节”期间，不少群众都有这样的疑问。对此，《工作方案》明确，出行前，如出现发热、咳嗽等呼吸道症状，应暂时中止出行计划，避免旅途劳累症状加重，并及时就医，待康复后再安排出行。旅途中做好个人防护，遵守目的地疫情防控规定。

当健康码变成“黄码”时，相关人员应履行个人防控责任和义务，主动配合当地做好健康监测和核酸检测，避免外出。在健康码由“黄码”转为“绿码”且无异常症状后，可正常出行。

寒假结束或春节后，对于高校学生返校或务工人员返岗有什么具体安排和要求？《工作方案》表示，高校学生数量多，来源广，集中住宿；部分企业外来务工人员多，工作场所人员密集，一旦引入传染源后，高校、企业易发生聚集性疫情，并在短期内迅速传播扩散。为降低疫情发生风险，避免集中返校返岗时人员聚集，提倡高校或企业安排错峰返校返岗；并可根据实际情况，要求学生或务工人员返校或返岗时持48小时内核酸检测阴性证明。

严控庙会等活动 家庭聚餐聚会不超过10人

“两节”期间，还可以组织宴会等聚集性活动吗？《工作方案》特别提到，“两节”期间应严控庙会、大型文艺演出、展销促销等活动，尽量不举办大规模人员聚集性活动，家庭聚餐聚会等不超过10人，提倡“喜事缓办，丧事简办，宴会不办”，确需举办的尽可能缩小活动规模。自行举办5桌以上宴会等聚餐活动的个人，须向属地社区居委会或村委会报备，落实疫情防控规定。抵边乡镇避免举行大规模人员聚集性活动。

《工作方案》提醒大家，节假日期间，公众应加强自我防护，在公共交通工具、电梯等密闭场所以及人群聚集的室外场所全程规范佩戴口罩。注意勤洗手，咳嗽、打喷嚏时注意遮挡，保持1米以上的社交距离。室内经常开窗通风，保持空气流通。60岁及以上老年人和严重慢性病患者等人群，应尽量减少去人群聚集场所。