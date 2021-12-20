12月18日，上海市消保委发布消息，称腾讯公司向开发者推送了关于自查“扫码点餐强制关注公众号”问题的通知，提醒开发者自查并及时进行整改。微信平台将于2022年1月17日开始对此类问题进行核查，违规的公众号将被限制二维码打开公众号功能。（12月19日《北京青年报》）

随着移动互联网的发展，扫码点餐成为时下流行的消费方式。扫码点餐比传统的点餐方式更新颖，也更便利，许多消费者也愿意主动尝试。不过，不少商家在推出扫码点餐时，往往要求消费者先关注公众号才可点餐，引发消费者的吐槽。

商家这样做的目的，一方面是为自己的公众号引流增加粉丝，提高知名度和影响力，同时也是为了收集顾客个人资料，通过大数据对消费者精准“画像”，以便日后有针对性地推送营销信息。商家的“小算盘”打得哗哗响，殊不知这样做已然侵犯了消费者的合法权益，涉嫌违法。

首先，侵犯了消费者的公平交易权。根据《消费者权益保护法》，消费者享有公平交易的权利，有权拒绝经营者的强制交易行为。经营者向消费者提供商品或者服务，不得设定不公平、不合理的交易条件。一些商家不提供人工点餐服务，只提供扫码点餐，且必须关注公众号后才能进行操作。这种做法属于“设定不公平、不合理的交易条件”，严重侵害了消费者的公平交易权，构成经营者对消费者的强制交易行为。

其次，涉嫌过度收集消费者信息。《消费者权益保护法》第二十九条规定，经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。今年11月1日起施行的《个人信息保护法》进一步明确规定，“收集个人信息，应当限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集个人信息”。点餐先关注公众号，意味着公众号可以获取消费者的昵称、头像、性别、所在城市等个人信息。然而，商家并未向消费者说明收集这些个人信息的目的。事实上，这些信息与点餐行为本身无任何联系，此举明显有违相关法律规定的“最少够用”原则，涉嫌对消费者个人信息的过度收集。

对此，今年3月25日中国消费者协会发文指出，“扫码点餐”不应成为“单选题”，要警惕“消费便利”变成“消费烦恼”。5月，深圳市消费者委员会联合相关单位推出全国首个关于扫码消费的行业自律承诺，提出“商家不得强制让消费者扫码消费，不得强制或变相强制消费者关注商家公众号”。如今，腾讯方面也开始出手整治，在开发者自查整改之后，平台检查中发现公众号违规，将被限制使用二维码打开。这一做法有望拨乱反正，正本清源，彻底终结扫码点餐强制关注公众号的乱象。

“扫码点餐不得捆绑公众号”是理性回归，有助于规范商家的经营行为，维护消费者的合法权益，提升扫码点餐的消费体验。在微信平台自查的同时，有关部门也要加强常态化监管，以《个人信息保护法》的贯彻实施为契机，对餐饮、商超、酒店等与百姓生活息息相关的行业进行排查，依法纠正过度采集和使用个人信息的行为，提高经营者的法治观念和守法经营意识，打造良好的经营秩序和消费环境。（张淳艺）