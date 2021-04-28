关注公众号才能点餐消费？消委会：属强制交易系侵权

如今，扫码点餐已经成为越来越多餐饮商铺的“标配”。进入一家餐馆坐下，首先映入眼帘的往往是桌角的二维码，而不是桌上的纸质菜单。扫码一键点单、一键支付的形式给食客带来便利的同时，也让一些消费者感到困扰。

记者近日走访佛山街头一些餐饮店铺发现，大部分店铺同时允许扫码点单和人工点单，但也有部分商家只有扫码点单。商家网络不通畅导致点单慢、须关注店铺公众号才能点单、点单需要授权商家使用个人信息等等成为消费者们反映的普遍问题。

扫码点单渐成趋势

记者近日走访了位于佛山普君东路的多家餐饮店，发现不少商家的餐桌上都贴着“一键扫码点单”的二维码，提醒顾客可以扫码点单。在一家面汤店里，记者询问是否可以人工点单，该店铺的老板表示可以，但是推荐扫码点单。“你在手机上点更方便，我们这里服务员不多，客人多的时候可能照顾不过来，扫码更快一点。”一位正在就餐的食客告诉记者，他觉得扫码或者人工点餐这两种方式都可以接受。

而在禅城区某步行街的另一家餐馆里，店里的工作人员告知记者店里不提供人工点单服务，只能扫码点单。“手机点单还可以领优惠券。”该工作人员表示。记者按该工作人员所说扫码之后，却发现点单之前要授权店铺获取微信头像、昵称、地区、性别等信息，同时还需要关注该店铺的微信公众号。授权之后，要领取工作人员所说的优惠券，还要填写其他个人信息。

便利同时带来问题

针对扫码点单，记者采访了多位市民，有市民表示，扫码点单在繁忙时段，可以节省等待服务员前来点餐的时间，不失为一种便利的选择，但也有市民抱怨，扫码点单带来便利的同时，也存在一些问题。

“我遇到过一些店，明明服务员就站在旁边，非要我们用手机扫码点单，并不方便。”市民郝先生认为，扫码点单应该只是一种选择，不应是强制性的要求。“我按照他们的要求扫码了，但是他们店里网络很差，网页加载不出来，而且还要关注他们店的公众号，很麻烦。”市民孙小姐也遇到过被要求扫码点单的情况，她说，网络问题、手机问题有时会让扫码点餐变得很不方便。另外，记者还在网上了解到，一些网民反映，家里的老人或者小朋友曾由于不会使用手机，而无法扫码点餐，最终被拒绝在店铺用餐。

或侵犯消费者隐私

“扫码点餐本来是一种便利选择，但是不应该只允许扫码点餐，不提供菜单。”广东邦南律师事务所律师、广东理工职业学院法学副教授戴国梁认为，只允许扫码点餐涉嫌侵害消费者的选择权。针对有些餐厅在消费者扫码点餐时，要求消费者提供姓名、手机号、住址等与餐饮消费无关的信息，戴国梁认为，这有可能造成对消费者个人隐私权的侵犯。

日前，佛山市消费者委员会针对商家强制扫码点餐问题发布提醒。佛山消委会相关负责人表示，有些商家利用扫码点餐迫使现场就餐的消费者关注或者绑定经营者的公众号，被动授权经营者获取其个人信息，这种做法侵害了消费者的公平交易权，是设定不公平、不合理的交易条件，对现场就餐消费者的一种强制交易行为。而对于老年人、未成年人，若仅提供“扫码点餐”，一定程度上影响了他们的消费体验和消费实现。

佛山消委会呼吁餐饮业创新时应当从消费者角度换位思考，诚信经营，公平相待，在尊重消费者意愿的基础上，努力为消费者提供更多更好的服务，促进行业健康有序、规范发展。（记者 周哲）