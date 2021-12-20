年终了，警惕“年末焦虑”的情绪蔓延

心理老师：

您好！

临近年终，我越发焦虑，觉得自己很无用。开学前，我跟家人和同学们许下豪言壮志：努力得到校级“最美学生”称号，学习成绩冲入前十，学会和异性朋友沟通交往，练出八块腹肌……现在，基本没有几个实现的，但我也一直在努力呀。看着别人都喜滋滋地实现了自己的目标，我心里特别难受。这几天早上一起来，想到自己的现状就很难过，甚至有些不想去上学了。心理老师，我该怎么办呢？

晓明同学：

你好！

感谢你对我的信任，首先老师要给你点个赞！你自己是否发现，你有很多向好的动机，给自己设立综合荣誉目标，学习目标、交往目标和运动目标，并付诸行动，也能初步分析自己与目标的距离，还能觉察到自己的情绪变化，寻求心理老师的帮助。老师觉得你逻辑清晰，知道自己的需求是什么。

在心理学上，目标是在需要的基础上产生的，是期望的未来状态。我们对目标的认识，由外部的诱因变成内部的需要，从而付出行动。在实施行动的过程中，我们需要考虑目标设置的合理性，并将其分为初期、中期和后期的阶段性目标。

我能感受到你一直在努力，但有种欲速则不达的感觉，这动摇了你的自我评价。我们可以把自己的目标跟他人的目标进行参考，但不建议对比，因为每个人的情况和基点不一样，可以跟自己的成长对比，只要方向对了，方法对了，并且一直在努力，就会有结果的。我们也可跟自己最初的状态或阶段性目标进行比较，或许你会欣喜地发现自己的一些变化。

对于目前的状态，建议不要过多地从自身找问题，这样会对自己形成负面的评价，产生消极的情绪；也可找找不可控的外部归因，对自己的付出作一个合理的评定。

我们要学会客观积极地看到自己的成长变化，不能太过苛求自己。目标都有两面性，用积极和消极这两种不同态度来看待目标，那结果也是不同的，如果用积极的态度你就会收到积极的情绪，如果消极的态度你的心态会更加沉重，情绪更加糟糕。

另外，老师建议你，每周至少有3天进行每天30分钟的有氧运动，这也是消除焦虑的最好方式之一，也可选择一些游戏性强、能够转移注意力的运动项目，如跳绳、游泳、乒乓球、羽毛球、篮球等。不要选择太耗费体力的运动，比如长跑，越野骑行等。如果喜欢慢跑，最好听着音乐或结伴跑，这样能分散注意力，缓解焦虑情绪。运动时，最好选择充满阳光的户外场所，因为灿烂的阳光，也可以改善情绪。

再面对目标，就不会因未达到某一方面的目标，就如同失去整个世界一样悲观。要善于将自己融入家庭或集体中，切莫“所有问题都自己扛”，通过与朋友交流、寻求心理指导等方法，尽快得到恢复。

祝你阳光心灵每一天！

总结：

临近新年，不少人随着一年即将结束，压力感会不断上升，对自己的付出和结果出现负性评价，出现“年末焦虑”的情况，引起种种不适的情绪反应。

这个时期生活规律可能会发生变化，引起生活与学习的亚健康状态或心理问题。高发人群通常具有以下特点：做事力争完美，凡事注重细节，对自己要求很高，很在意他人对自己的看法，有危机感，遇事都往最坏的方面想，不喜欢随意调整计划，等等。

如果觉察到情绪变化，建议将平日里的关注点分散到健康、家庭、亲人等其他事情上。尝试多花时间与你喜欢的人和喜欢你的人在一起，感受到这些关系带给你的价值感和幸福感，有助于缓解焦虑情绪。