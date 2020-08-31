情绪博弈 常见的较量

有来访者问过我一个问题：为什么妻子例假期间男人的脾气也会变得很坏？这个问题有意思，我想从男性角度来获得答案，就去问我先生。他说：“你那几天脾气很大，我受不了，我要用我的脾气压过你的脾气。”我恍然大悟，这不就是情绪博弈吗？

用我的情绪盖过你的情绪

当你情绪不好的时候，我要用我的情绪盖过你的情绪。这就像是一场博弈，拼的就是谁会赢，赢的人会获得一种心理特权。

女性例假期间，身体和情绪上会有很不舒服的感觉，这时她们比平常更脆弱。可在表达方式上，大多是指责式的。比如你不舒服，想要被人照顾。表达出来的则是对老公说：怎么又打游戏？都这么晚了，怎么就不知道做饭？

这是你在用盛气凌人的态度表达对对方的需要。可对方听完你的话后，他觉得被指责，被挑剔，自然也不舒服。他可能会比你还厉害地和你吵。这时，你就更不舒服了，更多的失望、愤怒。直到他用更强烈的愤怒击碎你，让你意识到从他那里根本要不到想要的东西。最后，博弈结束。

婚内常见的较量

情绪博弈在婚姻中是非常常见，如妻子生气地指责丈夫回家太晚，结果丈夫回家越来越晚。妻子因为得不到理解很愤怒，结果丈夫越来越不想听她讲话，甚至都不想回家。妻子生气地打电话给在外面喝酒的丈夫，丈夫直接把电话关机。这些现象都属于情绪博弈。

女人表达情绪的方式是指责，而男人表达情绪的方式是行动。这中间充满了拉锯和抗争的味道。你想要什么，他偏偏不给。情绪博弈是一方通过情绪表达需要，而另一方用情绪和行动来表达对抗。

他为什么不想给？是他不在乎你吗？如果这样理解，你可能会感觉更痛苦了。真正的原因是他不想给，因为你没有让他感觉舒服。

对照以下几点，看能否获得一些启示。

你要的姿势不对，你让他觉得自己被要求了：大家都有自己做事的偏好和节奏。当这个节奏被打乱了，被否定了，被要求了就会激发起对方的不满。

你要求太高，他满足不了：他的实力是一个月只能收入5000元，你却想要他月入上万。况且你要求他的，你自己也做不到啊。

你让他觉得自己很不好：你的否定和指责，让他觉得自己是一个糟糕的人，为了逃开这种不好的感觉，他就需要启动很大的愤怒来和你对抗。你想让他听你的，他偏偏不听。

你要的东西和他的利益产生了冲突：当他和朋友喝酒时，你让他回家，他正在兴头上，你都没有照顾他的需要，他就不会照顾你的需要。你都不让我舒服，我为什么要让你舒服呢？

如何解除博弈

1. 通过识别愤怒情绪，觉察到你们的关系进入到了博弈状态。

在情绪博弈中最常使用的情绪就是生气和愤怒，识别这两种情绪，能够有效帮助你觉察你们的关系是否进入到博弈之中。

如果是一方生气，那还不叫博弈。如果是两方都很愤怒，那很有可能你们的感情进入到了博弈状态中。

情绪博弈是婚姻关系的一个指示灯，如果你和伴侣常常进入到博弈状态当中，那很有可能你们的关系处在有些危机的状态里。这个危机状态就是：你有需求，他也有需求，但你们都不愿意满足彼此的需求。你们都想通过打败对方而获得一些心理特权，赢取对方的关心。

但是，情绪博弈最终的局面可能会是两败俱伤。

2. 学会满足自己的需求。

在亲密关系里存在着一个误区：我需要的关心，只有对方才能给。

当抱有这个想法的时候，人们就会把满足需要的期待寄托在他人身上。如果他人没满足自己，你可能就会觉得对方不爱你。

但实际上并非如此。当你一味地向对方投出期待时，一方面容易让对方感到很有压力，另一方面当他无法满足你时，你也会感到失望。这会让你们的关系进入到一个需求总是得不到满足的恶性循环中。

一个好的办法是，你有需要，自己满足一部分，再从对方那里满足一部分。这样你们都不会感到有太大的压力。

怎么满足自己的需要呢？你想要别人怎么对你，你就这么对自己。

你想要对方送你礼物，你可以买礼物给自己。你想要对方关注你，你可以花些时间把注意力放在自己的身体和内心感觉上。

3. 照顾伴侣的需要，让他觉得舒服。

在亲密关系中，有很多人都会存在着这样的困惑：他明明知道我想要什么，就是不愿意给我？陷入这个问题当中时，人会越来越苦恼。因为你有可能会从这个问题中得到几个结论：他不爱我；他是一个糟糕的人；我不值得被爱。

以上答案，无论哪个都不会让人找到方向。其实，如果把问题稍微转换一下，方向就有了。比如：他对我有什么需要？我满足他了吗？你很有可能会发现，你总是向对方索取，却很少给予对方。你想让他做些什么让你舒服，可是你却很少让他觉得舒服。当你愿意照顾对方的需要，他才有能量回应你。

4. 让对方获得成就感。

在亲密关系中，最糟糕的索取方式就是指责。因为指责会让对方觉得：我错了，我不好，我愧疚，我无能。这些感觉没有哪个真正会激发起一个人的能动性。

什么能激发一个人的能动性呢？就是他能够从他做的事中获得成就感，即你能让他感觉他做得很不错。

怎样才能让他觉得他很不错呢？这个问题可以反问自己：当我做了一件事，伴侣有什么反应的时候，我会觉得自己很不错？

是不是伴侣表现得很开心我会觉得我不错；伴侣表达对我的欣赏我会觉得我不错；我做的事情激发起伴侣的好奇，我会觉得我做得不错。而这些全部都是正向反馈。当一个人能从他人那里获得正向反馈的时候，他就会获得更多的动力，去走正确的路。

总之，亲密关系从本质上来说就是一场合作，在合作关系中最佳局面并不是你输我赢的博弈，而是共赢。

想要实现共赢，你就需要做到让对方感到舒服，让他获利并看到希望。如此，他才会愿意往这段关系里投入更多。情绪博弈无法成就好的关系，彼此成就才会成为关系中的养料。（心理咨询师 从朋朋）