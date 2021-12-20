全国罕见病第三期医师培训班举办

12月18日，全国罕见病第三期医师培训班以线上授课的方式举办。

据悉，本次培训班由北京医学会罕见病分会和全国罕见病主委联席会议共同主办。本次担纲授课和主持工作的为全国各省市罕见病医学、药学、遗传学分会的主任委员、副主任委员和罕见病领域的专家学者。

本次培训班授课内容安排是以问题为导向、以临床和实际工作需要为主旨、紧密围绕罕见病领域相关问题为原则。其中包括比较经典的罕见疾病诊治介绍，例如法布雷病、戈谢病、Alpot综合征、强制性肌营养不良等，又有近期走进大家视野的病种，例如低磷性佝偻病、遗传性血管性水肿、高氨血症等；既有单病种临床诊治进展、又有鉴别诊断和病例解读；既有罕见病基础研究介绍、又有中国罕见病定义解读。

培训班几年来不断与时俱进，争取贴近医学需求、贴近临床需求、贴近一线需求，为全国医师学习罕见病知识搭建平台。本次培训班得到了广泛关注，在线听课达到八千余人。