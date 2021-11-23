流感高发季 北京疾控提醒：防新冠同时别忘防流感

人民网北京11月23日电 （记者孙红丽）据北京市疾控中心官微消息，冬季是流感等呼吸道传染病高发季节，且全球新冠疫情仍处于高位，今冬明春按照季节性特点容易出现流感与新冠等呼吸道传染病叠加的情况。北京市疾控中心提醒，流感高发季，防新冠的同时别忘了防流感。

“流感疫苗是预防流感的最有效手段，接种新冠疫苗也不能代替流感疫苗。”北京市疾控中心还提示，老人和孩子都是流感防控的重点人群。根据历年北京市流感监测数据显示，流感流行高峰一般会在12月下旬至第二年1月中旬出现，建议市民朋友在此之前完成流感疫苗接种。

流行性感冒是由流感病毒引起的一种冬季常见呼吸道传染病。市疾控流感监测结果显示，2021年第46周（2021年11月15日-2021年11月21日），全市二级以上医院累计监测门、急诊就诊人数924476人，流感样病例的人数为11689人，与去年同期（10017人）相比上升了16.69%。

北京市疾控中心表示，目前北京市流感活动处于低流行水平，且以流感病毒B(Victoria)系为主，较去年同期有所增加。进入12月份，学校及托幼机构等集体单位发生流感等呼吸道聚集性疫情的风险明显增大。

据悉，2021年9月22日流感疫苗接种工作全面启动，对本市60岁及以上京籍老人、中小学、中等专业学校、技工院校在校学生和重大活动应急保障人员实施免费接种。为方便广大市民接种，各区设立免费和自费流感疫苗接种点，市民可就近选择预约接种。截至11月22日，全市共接种流感疫苗175.6万支，其中中小学生73.1万支、60岁以上户籍老人68.3万支、其他人群34.2万支。

北京市疾控中心提示，京籍老年人享受流感疫苗免费接种的惠民政策，接种工作即将结束，还未接种的老年朋友请及时去免费接种点接种疫苗；流感疫苗与新冠疫苗的接种间隔要在14天以上，如果近期接种过新冠疫苗，需要算好日期再去接种流感疫苗，接种前也要把自己的情况向医生说清楚。

另外，如需查询流感疫苗接种点的具体地址和联系方式，请拨打北京市公共卫生热线电话12320进行咨询，也可在北京市卫生健康委或北京市疾病预防控制中心网站查询。