中医药如何应对奥密克戎变异株？权威专家这样回答

人民网北京12月16日电 （记者张文婷）自11月9日新冠病毒变异毒株奥密克戎病毒在南非被首次确认以来，严防奥密克戎扩散成为全球防疫新目标。近日，我国天津、广州先后检出奥密克戎变异株，在应对这一毒株方面中医药能发挥怎样的作用？

对此，在今日召开的国新办新闻发布会上，国家中医药管理局应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组专家组副组长、广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长张忠德表示，要抓住疾病的核心病机、证候演变规律，根据中医几千年的疫病理论，结合发病季节、地域、人的体质特点进行辨证论治。

“中医药对于疫病的分型治疗有一套机理，我们也是根据新变异毒株的临床证候，主要的中医四诊资料寻找核心病机和发病规律，才能确定它的治疗原则和处方用药。目前对这个病的主要临床表现，我们还在收集中，现在还是按照中医理论体系，如果有病人出现以后第一时间到现场采集临床证候，分析核心病机，根据采集后的证候规律，看看和既往有什么区别，尽快制定方案。”他说。