2021年12月14日，由中国农工民主党中央委员会、国家中医药管理局主办，中共衢州市委、衢州市人民政府承办的第七届中医科学大会隆重开幕。全国人大常委会副委员长、农工党中央主席陈竺出席开幕式并作题为《新时代的中西医融合：携手抗疫，健康中国》的大会主旨报告。国家中医药局党组书记余艳红，中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰，农工党中央副主席杨震、龚建明、焦红、于文明，中共衢州市委副书记、市长高屹等出席开幕式。全国政协副秘书长、农工党中央副主席曲凤宏主持开幕式。

本届大会主题为“同心抗疫，健康中国：中医药新时代的担当与贡献”。大会以线上线下相结合的方式召开，在北京、衢州分别设立线下会场。

陈竺作大会主旨报告

陈竺在报告中指出，在这场惊心动魄的抗疫大战和艰苦卓绝的历史大考中，中医药全程深度介入，充分发挥治未病、辨证施治的独特优势，为抗疫“中国方案”贡献了时代担当，也成为中医药人践行初心使命、体现责任担当的生动实践。

陈竺强调，中医药为中华民族的繁衍生息作出了巨大贡献，其理念与当代医学科学的发展方向高度契合，与我国卫生健康事业发展方式的转变高度契合。传承中医药，要坚持传承不泥古，创新不离宗，坚持传承精华守正创新，为健康中国行稳致远保驾护航。

陈竺指出，健康是全人类永恒的主题，是全世界共同关注的话题。新冠疫情再次昭示，人类荣辱与共、命运相连。推动中医药走向世界也是十四五规划中一个响亮的声音，要关注中医药学自身的发展，夯实其核心竞争力，更要关注中医药为社会和人类健康作出的贡献度，发挥中医药独特优势，为人类健康命运共同体贡献中国智慧。

曲凤宏主持开幕式

高屹、钟南山、查德忠、余艳红先后致辞

中共衢州市委副书记、市长高屹，中国工程院院士钟南山，中国中医科学院党委书记查德忠，国家中医药管理局党组书记余艳红先后在大会开幕式致辞。

会议期间，多位诺贝尔奖获得者、院士、国医大师及中医药领域的知名专家将结合诺贝尔讲堂、中医药在抗击新冠中的作用、COVID-19基础研究与临床试验、中医药与感染免疫性疾病等学术主题，就如何传承创新发展中医药进行深入交流与研讨，共谋发展。

国医大师、中国工程院院士王琦，中国医学科学院药物研究院院长、中国工程院院士蒋建东等中外专家、学者，全国知名中医药大学、学会、科研机构代表和农工党各地方组织的同志出席了开幕式。（文字/徐炜 摄影/郭岩 徐炜）