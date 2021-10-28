一、背景

农村医疗卫生条件薄弱是实现全面小康的短板，也是因病致贫返贫的重要因素。乡镇卫生院是我国整个医疗服务体系的基础，对于实现乡村振兴、分解就医压力有着重要的意义。但是，受制于基础设施、资金投入、医务人员等要素的缺乏，使得乡镇卫生院在实际运行中所发挥出的作用也是相对有限，与广大民众的医疗需求难以匹配，更是影响了我国总体医疗服务水平的提升。在行政区划上，中国有着数量庞大的乡镇，这也意味着有大量的乡镇卫生院分布在全国的各个地区，鉴于地位的重要性，如何在当前形势下创造良好的环境以实现乡镇卫生院的可持续发展就成为一项非常重要的课题。

二、做法

为进一步探索让全科医生“下得去、留得住、用得好、能发展”的有效路径和工作模式，2015年，农工党中央设立了“同心全科医生特岗人才基金”，共筹集资金2430万元，先后在贵州毕节、广西百色与河池、福建宁德、甘肃兰州等地开展了“同心全科医生特岗人才计划”示范项目，招聘以本科医学毕业生为主的同心特岗医生126名，与当地医学院校达成“成立全科医学系、培养全科医生”的相关协议，在国家卫健委和地方党委政府的共同支持下，尝试通过多重政策措施，激励和引导医学院校毕业生选择做全科医生，投身基层服务，收到了明显成效。

一是突破原有管理模式，实行“县管乡用”，为同心全科特岗医生提供良好的职业发展前景。该计划招聘的特岗医生编制确定在县级医疗机构。服务期内，分配到乡镇卫生院岗位服务；服务期满，可根据个人意愿选择继续在乡镇卫生院服务或是回到县级医疗机构工作。

二是保证薪酬待遇和生活待遇，实行“差别化补助”，让特岗医生享有体面的工作生活条件。服务期内，按照各乡镇卫生院的边远艰苦程度、服务人数多少，特岗医生每人每年分别享受由“同心全科医生特岗人才基金”提供的3～5万元“差别化补助”，确保特岗医生年度总收入不低于其人事关系所在县级医疗机构同类人员平均收入水平。

三是加大培训培养力度，实行“双导师制”，努力提升同心全科特岗医生的医技服务能力。一方面在县内聘请导师与特岗医生建立一对一帮带制度，每个季度到县里导师处跟班学习15天以上，并保持畅通的联系和信息交流渠道。另一方面农工党中央聘请了北京医院、协和医院、复旦大学医学院、复旦大学中山医院等全国知名医院、医学院29名专家组成导师团队，建立了专家与特岗医生经常性联系指导和咨询机制。

四是综合多种激励措施，实行“晋升有奖”，使特岗医生产生较强的职业成就感。在职称晋升、培训教育等诸多方面给予优待和帮助。特岗医生可提前一年申请晋升职称。

五是倾听心声适时关怀，给予“精神激励”，让特岗医生具有较强的职业荣誉感。农工党中央和当地政府领导及有关部门通过走访、慰问、座谈等多种方式，关心帮助特岗医生。

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(责编：董童、李源)