钟南山：全球疫情形势还非常严峻 要贡献中国力量

“共和国勋章”获得者、中国工程院院士钟南山5日在第四届进博会上表示，全球疫情形势还非常严峻，在科研防治上需要做出更多努力，开展全球合作、抗击新冠疫情，要贡献中国的力量。

第四届虹桥国际经济论坛“全民健康与经济社会和谐发展：新理念、新动能分论坛”当天举行。钟南山在视频致辞中称，人民的健康，经济的恢复，都需要全世界范围内的共同努力。

全民健康和经济社会如何协调发展？钟南山说，这方面还是有争论的，也是当前各个国家面临的一个非常重要的问题，“处理得不好，常常走两个极端：有一些得到初步控制，马上放开；另外一些有可能停滞不前。这些都值得我们很好地探讨”。

他强调，只有保证全民健康与经济发展的平衡，才能取得经济和健康之间的优质循环。

钟南山说，新冠肺炎疫情使全社会对疾病与健康的观念有了一个很大的转变。有调研显示，93%的人认为人生中最重要的是身体健康，74%的受访者因为疫情改变了生命观。

他还指出，迅速发展的数字技术在这次疫情防控中起了很重要作用，大数据、人工智能极大提高了对新冠肺炎的诊断、预测和治疗水平，为政策制定提供了重要依据；互联网医疗在疫情中也发挥了重要作用。

钟南山表示，中国政府始终把人民群众的生命安全和健康放在第一位。“人的生命是宝贵的，保证全民身心健康是不容忽视的。”(记者 郑莹莹)