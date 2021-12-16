“2021健康中国创新实践案例”公布

人民网北京12月16日电 （记者乔业琼）为促进全社会广泛参与健康中国建设，调动各方积极性和创造性，助力形成多层次、多元化的社会共治格局，在健康中国行动推进委员会办公室宣传组支持下，人民网于今年6月正式启动“2021国民消费优秀创新案例征集活动”。

此次案例征集展示活动重点围绕健康中国15个专项行动，面向各级党委政府及有关部门、社会组织、企事业单位，在推进健康中国行动，助力健康中国建设中涌现出的创新做法和先进经验。历时半年，共征集到357份案例。征集结束后，人民网·人民健康组织召开专家评议研讨会，对案例的宣传程度、可借鉴程度和创新程度等方面进行评议，最终产生100个“2021健康中国创新实践案例”，并在由人民网主办、人民健康承办、中华预防医学会学术支持的首届人民健康大会上公布。具体名单如下：

2021健康中国创新实践案例征集示范案例

“地方实践”类

浙江省：建立工作清单，以志愿活动和公告监督方式落实爱卫工作

湖北省：全面倡导“文明健康 绿色环保”生活方式，筑牢疫情常态化防控社会大防线

四川省：通过办实事活动，引导群众培育文明健康、绿色环保生活方式

吉林省：聚焦 “常、实、新、全”，大力倡导文明健康、绿色环保生活方式

云南省：通过“净餐馆、管集市、常消毒”等行动倡导文明健康观念

江苏省：开展健康科普 践行低碳生活 共建绿色家园，不断提升爱卫影响力

山东省：将疫情防控融入健康中国行动，为环境整治明确时间表、路线图

深圳南山：多管齐下高质量打造基层脑卒中综合防控“南山样板”

江苏省苏州市张家港市：提升信息系统“智能化”，助推慢性病综合防控

重庆荣昌区：建立“家庭主妇-家庭-示范户-社区”健康教育和健康促进高血压防治新模式

辽宁鞍山：建立长效防控城市打造无烟城市

陕西西安：开展“烟头革命”，充分动员群众参与控烟行动

北京市昌平区：减盐控油出重拳，龙头餐饮勇当先

珠海高新区：探索转型社区计生指导员，构建慢性病防控新格局

上海市奉贤区：试点“睦邻点”居家养老服务项目 听来自四堂间的笑声

甘肃：疫情防控期间，建立原贫困县农村人群健康素养干预体系

福建厦门：城市“赤脚医生”打造健康服务闭环

博鳌外科直播时刻- 31家医疗机构创新推动手术规范化下沉

重庆万州：实施肺康复计划,探索慢阻肺防治

河北邯郸市邯山区：布置“家庭体育作业”助力学生健康成长

海口市龙华区：“小小健康指导员”助力家庭健康教育

上海市虹口区：探索脑卒中综合防治网络建设新模式

安徽芜湖镜湖区：实施“两卡制”让基本公共卫生服务更高效、更真实

福建尤溪：组建紧密型医共体，实现县乡村医疗机构一体化管理

江西南昌：公益瘦身俱乐部，慢性病防控新探索

河南郑州：小屏幕也能点亮大健康，《卫生监督观察》让健康梦触手可及

山东烟台：鲁菜减盐推进慢性病防控健康餐饮发展

山东广饶：健康“百家宴”助力慢性病防控

四川凉山：服务于少数民族地区妇女，建立宫颈癌预防和筛查长效机制

四川绵竹：建立“全专结合”家庭医生签约服务模式

云南保山：“专业”+“高质”推动产后母婴康复护理服务升级

新疆生产建设兵团：多师打出组合拳 奏响爱卫主旋律

青海：一手清存量、一手防新发，建立包虫病全链条防控体系清灭顽疾

黑龙江：省医院与三博脑科医院结成医联体，资源共享提供优质医疗惠民生

湖南：护佑生命、“救”在身边 现场救护“第一目击者”培训班开课

内蒙古：新设乡镇精神卫生防治办，四级机构将精神卫生防治触角下延

贵州：将志愿服务活动融入到爱国卫生运动中，让爱国卫生“动”起来

天津：多家医院共建胸痛中心，“天津模式”破解急性心梗救治难题

广西：环境保护成效让中药资源说话，普查拿下三个“全国第一”

宁夏吴忠：做好“互联网+监管”，医疗废物处置监管用上了“千里眼”

“多元融合”类

从控制疟疾到消除疟疾，中国完成“终结疟疾”壮举

江苏无锡：“志愿者+居民”打造社区慢病管理新模式

北京顺义：普及知识、改善行为、防控肥胖，建立营养校园支持环境综合干预

上海市浦东新区：打造“家门口”健康服务圈，创新居民健康管理新模式

深圳市宝安区慢性病防治院：建立家校卫联动机制，全方位呵护儿童营养健康

北京市丰台区：“智慧家医”助力 打造家门口的健康卫士

上海市静安区：新的慢病一体化管理信息系统促静安慢病管理升华

北京控烟协会：社会共治，开创无烟北京新纪元

农工党：医艺融合做健康科普，创新医疗服务形式

科技赋能，深圳南山多部门协作创新学校近视防控体系

浙江温州：“整体智治”推进儿童青少年近视综合防控

浙江丽水市：探索利用社保移动支付平台 让群众少跑路、不跑路

呼吸健康大数据平台：以大数据驱动预防、诊疗、康复管理新模式，推动呼吸慢病精准管理

健康课堂、校内实践、社会服务，重庆医药高等专科学校用志愿服务助力全民健康

宁波北仑区：建立“健康教育云平台”实现智能化宣传教育系统

武汉市中心医院 构建“5+1”健教服务网络 打造“互联网+”健康科普新生态

重庆渝中：构建“信息化＋大健康”慢性病综合防控体系

江苏常州：先试行、后评估、再应用，看医保支付制度守正创新

湖北荆州建立血吸虫病健康教育馆，预防知识知晓率创新高

山东荣成：建机制强联动开创减盐控压工作新局面

江西新余：互联网＋云医院 提高慢病患者健康管理水平

建立国家母乳成分数据库和孕产妇膳食数据库，提出婴幼儿食品产业健康发展的中国方案

河北唐县：医防融合+闭环健康管理，为居民打造全生命周期健康档案

肝癌早筛综合防控项目：科学普及、早期筛查、精准治疗、随访管理，建立综合防治体系

重庆沙坪坝：打造“健康夜话”健康品牌，拉近社区卫生服务中心与居民距离

医路向前：医学实践创新与志愿服务公益训练营，为普通医学院学生搭建早期医学实践平台

开展新生儿乙肝疫苗接种社会工作服务，提高及时接种率和全程接种率

“手”卫校园：普及洗手日创建洗手操，提高儿童防疫意识

山西：建设卫生健康综合监管平台，“智慧卫监”开启卫生健康执法新格局

西藏：妇幼保健机构试点开启“妇幼+中医药”服务，推动妇幼行动进入新模式

“健康责任”类

中国营养学会：建立代餐食品和易食食品团体标准，关注“健康老龄化”和婴幼儿营养

“横到边、纵到底”，百姓健康频道“平战结合”健康传播模式助力健康中国

疫苗博物馆与疫苗100问：以儿童的视角制作短视频，提升科普内容的专业感与温度感

中国计生协：全面推进家庭健康促进行动

中国胸痛中心联盟：织密全国胸痛救治网络，构筑心血管疾病防线

中国县域医院院长联盟：服务县域医疗发展，践行健康中国使命

北京白求恩公益基金会：科普预防房颤、脑梗知识，护心爱脑健康行

Keep：通过数据修正、提升运动意识，以科技互联为载体形成运动服务闭环

有来医生：短视频打造体系化应急科普 提升应急急救科普素养

中国出生缺陷干预救助基金会：开展防治宣传教育和救治，推广出生缺陷“早诊早治早康复”

左医科技：拟人化在线问诊，为患者和医生提供双向智能方案

《小孔之光》：有温度、有历史的疾病防治科普纪录片，回顾中国腔镜微创手术发展30年

光明中心：医技护协作眼底疾病诊疗，推动标准化诊疗体系建设

国投健康：为认知障碍老人提供科学系统的综合性锻炼，长者公寓建造多感官环境活动室“助老”

3·13筛查周活动：县域范围推进疾病早筛早诊，双早一小步健康中国一大步

河北滦州市人民医院多学科联合会诊，为患者提供“一站式”精准诊疗服务

湖南省中医药互联网医院：中医互联网医院全景化生态赋能，数字技术推动中医发展

AI辅助诊疗系统助力实现医疗服务的精准分流和效率提升

中科健康：致力于中药现代化发展，加强中医药健康知识科普

金龙鱼：建立食用零反式脂肪食用油联盟，科普“零反”食品知识

结直肠癌筛查民生项目：体外检测早筛结直肠癌，探索多元主体肠癌筛查新范式

诺辉健康：通过多靶点粪便检测技术，以减小痛苦的体外检测早筛高危人群

康弘药业：以调研普及预防近视的知识，以健康跑、云会议倡导预防病理性近视

拜耳中国：深入社区开展科普巡讲会，线下线上提高公众健康素养

葛兰素史克中国：依托社区卫生服务中心，携手当地疾控中心，聚焦中老年健康

君乐宝：疫情期间捐赠奶粉解受困人群燃眉之急，关爱母婴健康践行社会责任

阿诺医药：研发转移性头颈部鳞状细胞癌治疗新方案，为癌症防治行动提供新视角

锦旗生物：自主研发婴幼儿益生菌打破国外企业垄断，以科研与产业转化助力婴幼儿健康

Swisse斯维诗：多维度多渠道多层次科普“护肝”知识，将爱肝护肝理念带进千万家庭

脂20减重管理：用数据化手段指导生活习惯，借科技力量融合饮食运动减脂

合生元：母婴保护者行动-母婴营养千日计划