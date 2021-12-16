首届人民健康大会暨2021创新实践案例总结大会在京举行

首届人民健康大会暨2021健康中国创新实践案例总结大会现场。 崔辰光摄

人民网北京12月16日电 （记者闫妍）12月15日，由人民网主办、人民健康承办、中华预防医学会提供学术支持的首届人民健康大会暨2021健康中国创新实践案例总结大会在北京举行。健康中国行动推进办公室、教育部、国家卫健委、国家体育总局等有关单位负责人、健康领域专家学者、社会组织负责人代表等齐聚一堂，交流分享健康中国行动实施以来的创新经验与成果，为推动健康中国建设建言献策。大会现场，“2021年度健康中国创新实践优秀案例”正式发布，校园健康教育促进联盟宣布成立，人民好医生推荐展示活动正式启动。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安致辞。 崔辰光摄

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安在致辞中表示，自实施健康中国战略、推进健康中国行动以来，各级党委政府高度重视人民健康，多部门协作、跨领域推动的格局基本形成，全社会更加关注健康的生活方式蔚然成风。“十四五”时期，要进一步深刻领会推进健康中国建设的重要意义。继续把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深入贯彻落实推进健康中国建设、实施健康中国行动的各项要求。继续完善国民健康促进的政策体系，坚持预防为主、关口前移，针对居民主要健康问题和影响因素，聚焦重点人群，优化重大疾病防控策略措施，加强综合干预，广泛开展全民共建共享的健康行动，大力倡导文明健康、绿色环保的生活方式，切实推进从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，从“单纯依赖医疗卫生系统”向“全社会整体联动”转变。

中华预防医学会名誉会长、中国工程院院士、健康中国行动专家咨询委员会主任委员王陇德在致辞中表示，健康中国行动启动两年来，我们欣喜地看到各项工作稳步推进，全民健康素养水平不断提高，以预防为主的大健康理念持续深化。新时代下的健康传播，更需要以人民为中心，让社会各界共同参与到健康传播的事业中来。此次大会，为大家搭建了一个很好的交流平台。政府、行业、社会、企事业单位汇聚在此，总结和交流落实健康中国行动的创新做法和先进经验，对助力健康中国行动来说有十分积极的意义。

为入选示范案例单位代表颁发证书。 崔辰光摄

为促进全社会广泛参与健康中国建设，调动各方积极性和创造性，助力形成多层次、多元化的社会共治格局，今年4月，人民网启动2021健康中国创新实践案例征集展示活动。历经半年，共收到来自全国各地的案例357份，从案例实际成果表现、可复制借鉴程度、创新程度和对健康中国行动的宣传程度等方面，进行综合评议。大会发布了“2021年度健康中国创新实践优秀案例”，并为入选示范案例单位代表颁发证书。中华预防医学会秘书长冯子健表示，面向基层进行案例征集，是宣传健康中国行动的好机会，是发现基层创新实践的好途径。

实施健康中国战略的根本目标是保障全民健康，实现路径是共建共享，建设健康中国要靠社会各界力量联动。会上，中国健康教育中心主任、党委书记李长宁以“健康促进与教育工作”为题作了主旨发言；教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊围绕“新时代学校卫生与健康教育”，分享了如何推进校园健康建设；中国工程院院士，国家食品安全风险评估中心研究员、总顾问陈君石以“健康管理在慢病防治中的应用”为题作主旨演讲，为大众减少慢病风险提供了新思路；国家心理健康和精神卫生防治中心主任姚宏文、国家体育总局群众体育司副司长高元义分别就心理健康和全民健身助力健康中国建设发表了自己的观点。最后，中华预防医学会副会长杨维中还为大家普及了有关疫苗的相关知识。

此外，大会期间还进行了“健康中国 共建共享”圆桌论坛及“健康责任与健康生活”主题论坛，中国科学院院士，国家心血管病中心原副主任、中国医学科学院阜外医院原副院长顾东风，中国医药新闻信息协会副会长、原国家食品药品监督管理总局新闻宣传司副司长申敬旺，教育部体育卫生与艺术教育司朱红松等嘉宾分别进行了主旨发言，与会嘉宾还分享了2021健康中国创新实践案例的好经验和好做法。