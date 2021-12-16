建设健康中国要靠社会整体联动、共建共享

人民网北京12月16日电 （记者闫妍）12月15日，首届人民健康大会暨2021健康中国创新实践案例总结大会在北京举行。在圆桌论坛环节，与会嘉宾围绕“健康中国 共建共享”主题进行广泛深入的交流和讨论。

北京回龙观医院党委书记杨甫德表示，近几年，国家和社会各界在促进心理健康方面做了大量工作，使公众对心理健康的认识程度有显著提高，心理健康素养得到提升。比如，成立国家心理健康和精神卫生防治中心、国家卫健委及相关部委出台一系列政策措施、大力建设和发展心理援助热线各项工作等；心理健康服务和心理健康教育走进机关、学校、社区，同时，借力全媒体提升心理健康教育引导等。

中国癌症基金会理事、副秘书长赵全年表示，多年以来，中国癌症基金会参与推广农村癌症早诊早治、城市癌症普查、两癌筛查和HPV疫苗免费接种，并坚持长期开展公益慈善学术培训活动等。在政府主导、多方参与的格局下，通过积极开展癌症患者慈善援助项目，使更多的癌症患者从中获益，为推进健康中国建设作出了积极贡献。

中华预防医学会副秘书长张伶俐表示，实施健康中国行动，科技社团有义不容辞的历史责任和使命。中华预防医学会在促进学术繁荣、健康科普传播、对国家政策建言献策等方面做了大量的工作，为推进国家公共卫生预防医学事业以及国家卫生健康事业贡献了自己的力量。今后，中华预防医学会将会和其他的专业协会联手继续为健康中国建设作贡献。

中国疾病预防控制中心营养与健康所副所长赖建强表示，“每个人是自己健康第一责任人”，个人健康对家庭和社会具有重要意义。首先，“我的健康我做主”，要提高健康素养，认识到健康的重要性，做到合理膳食，主动运动，保持心理健康和坚定的信念。其次，“我的身体我有数”，应定期进行体检，通过体检了解身体的最新状况，对疾病做到及时发现、及早就医、及早治疗。

中国健康教育中心健康促进部主任卢永表示，健康中国建设的基本路径是共建共享，政府、社会、个人三个方面都要承担起健康责任。政府要落实将健康融入所有政策，建立健康影响评估制度，使各部门的各项决策有利于人群健康；全社会都应该积极参与到健康细胞建设中，打造有利于人民群众健康的生活、工作和学习的环境；每个人都应当主动学习健康知识，掌握健康技能，践行健康的生活方式和行为。

首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任医师、教授、博士生导师陶勇表示，青少年近视问题严峻，国家对这一问题非常重视。做好青少年近视防控应从以下三个方面入手：一是要加强近视防控科普。二是学校和家庭要联合，共同做好近视防控。三是近视防控要借助科技的力量，做到个性化近视防控。

健合集团科学交流与产品培训总监刘威表示，“民以食为天”，吃得安全，吃得营养，能够极大的提升全民的健康水平。为了让大家吃得更健康，健合集团向广大居民普及营养知识，开展母婴健康、肝脏健康等科普活动等。今后，将继续在政府的指导下助力健康中国建设。