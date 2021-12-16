寒潮再至 面肌痉挛患者勿用冷水洗脸

近日，受冷空气东移南下影响，我国多地气温下降并伴有大风天气。专家提示，气温骤然降低，极易导致面肌痉挛患者病症复发。

面肌痉挛为一种半侧面部不自主抽搐的病症。抽搐呈阵发性且不规律，可因疲倦、精神紧张及过量运动等导致病情加重。该病发病多数从眼轮匝肌开始，然后会涉及整个面部，严重影响患者的生活质量。

随着生活节奏加快、社会压力增加，这种疾病的发病率正呈逐年走高的趋势。多数患者发病年龄在40岁左右，多见于女性群体，青少年极少患此病。

哈尔滨医科大学附属第一医院神经外科四病房副教授、硕士生导师谢春成在接受科技日报记者采访时表示，尽管面肌痉挛对人体健康不构成致命威胁，但频繁的面部抽搐容易扭曲正常容貌，影响患者的工作和人际交往，还可能使患者产生心理障碍。因此患者必须及早就医，避免延误病情。

目前，国际公认根治面肌痉挛的方法是微血管减压术。“通俗地讲，就是在耳后开一个铜钱大的小口，将相互压迫的神经、血管分离开，同时保留面神经正常的感觉、运动传导功能。”谢春成介绍，这种手术的治愈率能达到95%以上，而且风险较小，也不会影响面部美观，手术只需2小时。

“这种微血管减压术由于损伤小、失血少，老年人做也很安全。”谢春成表示，他常为七八十岁的老年人做这种手术，即便患者有诸如心血管疾病等基础病也没有问题，治疗时无需有太多顾虑。

此外，也可以用药物和注射肉毒毒素来治疗此病。药物治疗比较适合发病时间较短、病情较轻的患者，常用药物主要有苯妥英钠和卡马西平等，药物可使约60%—70%的患者症状暂时缓解。但药物不能根治，长期服药疗效不佳，加大药物治疗剂量，副作用会增大。

进入寒冬时节，谢春成对面肌痉挛患者作出了如下建议，第一要注意面部防寒，如不用冷水洗脸；第二要选择适宜的锻炼项目，如散步、做操、打太极拳、跳舞等，以增强机体抵抗力；第三要注意饮食，以清淡为主，多吃新鲜果蔬、粗粮、豆类，避免食用辛辣油腻、咖啡、浓茶等食物；第四要学会保持情绪稳定，保证充足睡眠，当人过度紧张、烦躁、焦虑之时，极易对面部神经造成不良刺激。（通讯员 衣晓峰 张可欣 本报记者 李丽云）