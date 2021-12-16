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开展适老改造，满足居家养老需求；建设老年食堂，提供专门送餐服务；探索医养结合，看病更方便……近年来，各地持续完善养老服务体系建设，让越来越多的老年人能够享受到更精细多元的养老服务。

适老改造有补贴

专业服务送上门

手机的提示声响起，家住安徽省合肥市庐阳区的王家芳来到床边，熟练地握起把手，转上几圈，轻松地给老伴翻了个身。“没有社区送来这张床，我哪能这么轻松。”王家芳说。

王家芳的老伴儿叫胡朝东，今年73岁。6年前，一次手术的失败造成他行动不便，现已瘫痪在床，成为一名高度失能的老人。儿女上班忙，照顾老伴儿的重任落在了69岁的王家芳身上。“老伴常年卧床，怕长褥疮，所以每隔两个小时就得给他翻身一次。”王家芳说，以前每次给老伴翻完身，她都要歇上半个多小时才能缓过来。

今年3月，合肥市庐阳区开展家庭养老照顾床位试点工作，三孝口街道被选为试点之一。三孝口街道工作人员介绍，街道在年满60岁以上的中、重度失能老人和年满85岁以上高龄、空巢、独居的轻度失能以上的老年人中，筛选出31户，为他们家中安装护理床、智能床垫、移动餐桌、摄像头、扶手等设备，改造的费用由政府承担，每户不超过2000元。

“当时社区突然打电话来，让我去选设备，我都高兴坏了。”王家芳激动地说，当看到有护理床的时候，她立马选上了。“护理床不仅可以左右翻身，床尾、床头还能上升、下降，平时照顾老伴方便多了。”王家芳向记者展示。除了护理床，王家芳家中还安装了智能床垫、摄像头、电子证等。

“宋书记，社区开展的家庭养老照顾床位工作真是帮了我们的大忙。”每次见到三孝口街道大芙第社区的党工委书记宋巍，王家芳的儿子胡康勇都要连声道谢。他在公交公司上班，每天早出晚归。母亲年纪又大了，让她一人在家照顾完全不能自理的父亲，胡康勇心里的弦总是绷着。“现在好了，打开手机就能看到家里的情况。有啥急事，还能通过电子证一键呼叫社区，上班都更踏实了。”

截至11月底，庐阳区依托辖区三孝口等街道已经完成了52户家庭养老照护床位建设。“我们将在总结经验的基础上向全区各乡镇、街道推广，满足更多失能老年人居家养老照护服务的需求。”合肥市庐阳区民政养老科科长刘庆春说。

吃饭方便又便宜

老年食堂受欢迎

广西南宁市兴宁区北宁社区，上午10点半，63岁的李翠荣像往常一样，在居委会二楼做完按摩就匆匆奔向一楼食堂。

50多平方米的老年食堂窗明几净，墙面上张贴着健康饮食搭配建议。“有不同套餐可以选，我常买一荤一素，政府补贴后只用花6元，很划算！”李翠荣拿出饭卡验证后，按补贴价兑换了套餐饭票。为了适应老年人的支付习惯，食堂特意采取了传统的饭票模式。

炒青菜、炒紫甘蓝、烧鱼、烤鸭、蒸肉饼……李阿姨笑嘻嘻地透过玻璃看后厨备餐，“8月的时候我第一次来这里，看他们做饭干净、菜品丰富，听说社区对食堂也有监管，第二天就办了卡。”

今年6月，南宁市民政局发文对城区老年人助残配餐服务站点工作的服务管理、工作要求、补助标准等都做了进一步规范，要求城区按照实际情况选择采用自建厨房服务模式、单位食堂专区（窗）服务模式、集体用餐配送服务模式或餐饮企业参与助餐配餐服务模式开展老年人助餐配餐服务试点工作。

北宁社区约有1700名老人，今年3月，社区在原来老年人配餐工作的基础上建设起了明火亮灶，周一到周六开放中餐、晚餐两餐，吸引了越来越多的老年人就餐。“火爆程度超出我们的预期，目前餐卡办理人数超过700人次。”北宁社区党委书记、居委会主任黄婷介绍。

除了到店堂食和打包外带，北宁社区老年食堂还提供专门的送餐服务和配套，送到家饭菜还是热乎的。随着老年食堂的走红，送餐服务也逐渐扩大到周边社区。

11点后，陆续有老年人来办理餐卡。“我是听同学推荐的。”邹丽卿和老伴刚刚结束在附近公园的锻炼便直奔食堂办理餐卡，“我们两个人吃的量有限，自己买菜烧饭，经常吃不完的东西要连吃好多顿。在食堂每天都能吃新鲜的不同菜式，健康多了！”

不到半小时，邹阿姨的用餐补贴资格审核就通过了。邹阿姨和老伴商量起了锻炼计划，“不用自己买菜做饭，有更多时间锻炼了！”

医养结合零距离

养老看病两不误

清晨6点，在河北省巨鹿县福缘居老年医养中心，姚永超和老伴刚起床没多久，值班护士便快步走了进来。测温、量血压、检查心率……每天早上，护士都会上门为住在这里的每一位老人进行基本的健康监测。

“咱这里不仅有健康监测，还有医生天天问诊呢！”早上8点一过，姚永超的“老熟人”常万民也准时进了门。常万民是医养中心的全科医生，姚永超自打入住这里后，有什么大病小痛全找他。“一看到常主任，我心里就踏实。”姚永超笑着说。

按压听诊看有无异样、检查药物是否充足……一番仔细询问后，常万民又开始嘱咐起来：“你这病冷不得渴不得，冬天得多喝水多保暖。”姚永超笑着直点头，“你放心，我一定多注意！”

对姚永超来说，有人天天在耳边“唠叨”是一件幸福事儿。“我这病离不了人！”77岁的姚永超是巨鹿县贾庄村人，长期患有心脏病和高血压。心脏病发病突然，为此，他总是随身带着速效救心丸，还在家里常备有氧气包、氧气罐等装备。用药及时、加上老伴儿一直陪在身边相互照应，几次犯病姚永超都及时缓了过来。

2017年6月，姚永超的老伴儿突发脑血栓住进了医院，这让他一下子慌了神：3个孩子都在城里上班，忙不过来，老伴儿出院后生活也无法自理，这可咋办？没办法，姚永超只能找中介请了一个保姆，可花费高不说，护理还不够专业。就在这时，朋友带来了一个好消息：县医院建了个医养中心，不仅能养老，还能看病！

多方了解、实地考察后，2017年8月底，姚永超为老伴办理了入住手续。眼看老伴在医养中心专业的看护下越来越精神，2019年初，姚永超也收拾行李住了进来。“除去政府补贴，我和老伴两个人每月只需要出不到3000元，比请保姆还省不少！”姚永超说，考虑到他的患病情况，医养中心还为他优先安排了离护士站最近的房间。“我一有情况，医护人员就能立刻赶到，特别安心！”不仅如此，医养中心还为患病老人开辟了绿色通道，重病急病能在最短时间里得到救助。

“吃饭有人送，衣服有人洗，娱乐有活动，就连理发都有专人负责……”说起医养中心的服务，姚永超如数家珍。最让他感动的是，每逢中心有老人生日，医护人员都会贴心地为“寿星”们准备鲜花和蛋糕。“看病不愁，生活丰富，过得特舒心！”姚永超说。

为了破解看病不能养老、养老不能看病的难题，巨鹿县依托全县医疗资源，通过资源整合、功能融合，创新探索“医养一体”养老模式。截至目前，全县7家医疗机构均建立“医养一体 两院融合”模式，共成立医养结合养老机构35家，入住老人1900余人。

《 人民日报 》（ 2021年12月16日 13 版）