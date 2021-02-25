养老进社区还需打通堵点

近日，广州市民政局、规划和自然资源局、住房和城乡建设局印发《广州市支持社区养老服务设施规划建设和使用管理十条措施》，在此前将养老服务设施纳入公建配套的基础上，从规划、建设、验收、移交和使用管理等全过程、全链条对社区养老服务设施进行再强化。

养老是每个家庭都要面临的问题。根据相关预测，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿，将从轻度老龄化迈入中度老龄化。如何来解决日益严重的养老问题，让老人安享晚年？日前，民政部部长李纪恒在民政事业改革发展情况发布会上提出，中国将大力发展居家社区养老服务，让所有老年人能够享有“身边、床边、周边”的居家社区养老服务，提高服务的可及性、多样化水平。而对老人来说，居家社区养老也是大多数老人更愿意选择的。

社区养老优点很多，老人既可以生活在自己熟悉的环境中，又能减轻家庭成员的看护负担，家庭养老床位的平均费用也比机构养老低得多。但是社区养老服务发展也有“堵点”和“痛点”，那就是养老服务设施。无论是日托、全托还是上门提供养老服务，都需要有场地和设施。而大城市用地紧张，寸土寸金，要尽快补上养老设施不足的短板，才能推动社区养老服务的发展。

为了满足社区养老的需求，去年，广州已出台政策，明确要求新建住宅小区必须配套养老服务设施，旧城区和已建住宅区按照标准逐步补齐养老服务设施。而此次广州印发的“十条措施”，规定更细更具体，贯穿规划、建设、验收、移交和使用的各个环节，对于怎么建、建多大、应具备什么功能，都提出了可操作性的措施。比如，全市每个街道、镇设置街镇综合养老服务中心（颐康中心）不少于1处，每处建筑面积3000平方米~4900平方米，统筹街道（镇）级老年人福利院、老年人服务中心功能，提供全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源、康复保健、助餐配餐、人员培训等综合养老服务。每个社区、行政村设置社区养老服务机构（村居颐康服务站）不少于1处，每处建筑面积400平方米~900平方米，统筹社区日间照料中心、星光老年之家功能，提供日间照料、上门服务、助餐配餐等养老服务，有条件的可增加全托、临托（喘息服务）等照护服务。尤其值得一提的是，对于老年人口更集中的老城区，将养老服务设施纳入“三旧”改造计划中，要求每个旧村全面改造项目应安排社区养老服务机构（村居颐康服务站）不少于1处；多个更新项目统筹连片改造的，应安排街镇综合养老服务中心（颐康中心）不少于1处。补齐养老服务设施的短板，也为社会机构提供多元化的养老服务创造了良好的条件。

推进社区养老，需要政府真金白银的投入，也需要通过政策引导更多社会力量参与，不断打通养老服务中的“堵点”和“痛点”，才能让老人安享晚年。