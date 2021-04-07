居家养老服务中心覆盖城镇街道

本报石家庄电 （记者邵玉姿）记者近日从“河北省健全完善六个体系 巩固基本民生保障成果”新闻发布会上获悉，河北连续三年实施社区和居家养老工程，全省城镇街道居家养老服务中心覆盖率由43.4%提高到100%，养老服务设施覆盖83.3%的城镇社区，农村互助幸福院服务覆盖率由60%提高到70%以上，机构养老床位数由13.7万张增加到21.4万张，90%以上的养老机构与医疗机构建立合作关系，星级养老机构占比超过70%，居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系基本建立。

为健全和完善养老服务体系，今年河北将实施养老服务提质增能工程，新增养老机构床位1.5万张，改造康复护理型床位1.5万张，新建社区日间照料服务站（点）1000个以上，增强养老服务能力。开展农村养老大调研、政策大梳理，制定促进农村养老服务发展措施，加快补齐农村养老服务短板。推进城乡衔接的三级养老服务网络建设，每个市选1-2县（市、区）先行先试。持续实施养老服务人才职业技能提升行动，全年培养培训养老护理员4万人次、养老院院长500人次。发展壮大养老服务业，促进养老服务机构连锁化、品牌化发展。