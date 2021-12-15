国家药监局：才木始活性炭海藻精华泥膜、白美人金银花爽身粉检出禁用原料铅

国家药监局官网截图

人民网北京12月15日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布《关于2批次化妆品检出禁用原料的通告》（2021年第100号）显示，才木始活性炭海藻精华泥膜、白美人金银花爽身粉检出《化妆品安全技术规范（2015年版）》中规定的禁用原料铅，产品不合格。

通告显示，经福建省食品药品质量检验研究院等单位检验，标示为出品商上海浅娇生物科技有限公司、制造商中云（上海）化妆品有限公司生产的才木始活性炭海藻精华泥膜（批号：BJC26C1A）铅含量为11.9mg/kg，标示为广州名露药业有限公司生产的白美人金银花爽身粉（批号：2006021）铅含量为34mg/kg。

国家药监局要求上海市、广东省药品监督管理部门对上述企业依法立案调查，严肃查处，相关调查处理情况及时报告国家药监局；各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述2批次化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

据了解，铅可以通过皮肤吸收，长期使用会造成铅中毒，对人体的神经心血管骨骼等各大系统均有损害。婴幼儿的皮肤较成人来说更加薄透、娇嫩，过量铅被吸收后可损害身体多个系统，例如：影响儿童智力发育。

根据《化妆品安全技术规范（2015年版）》规定，化妆品中的铅含量应≤10mg/kg。另外，根据《儿童化妆品监督管理规定》，儿童化妆品配方应当选用有长期安全使用历史的化妆品原料；不允许使用以祛斑美白、祛痘、脱毛、除臭、去屑、防脱发、染发、烫发等为目的的原料。